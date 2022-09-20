Аршавин отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение УЕФА относительно недопуска национальной команды к жеребьёвке отбора Евро-2024.

«А вы чего-то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход. Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что, пока ситуация на Украине не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдет во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении УЕФА не допускать российскую национальную команду до жеребьёвки Евро-2024.