Аршавин отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024
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«А вы чего-то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход. Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что, пока ситуация на Украине не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдет во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении УЕФА не допускать российскую национальную команду до жеребьёвки Евро-2024.