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Мостовой: если бы УЕФА открыл России футбол, то и другие виды надо

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение УЕФА не допускать российскую национальную команду до жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.
Мостовой: если бы УЕФА открыл России футбол, то и другие виды надо
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это было нереально. Жеребьёвка в октябре — и нас бы вдруг ни с того ни с сего допустили. У нас же все виды спорта забанены. Если бы сейчас УЕФА открыл футбол, то и другие надо открывать. Кто на это пойдёт? Я не удивлён такому решению», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, возможные изменения произошли бы, если бы квалификация состоялась в 2023 году.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

20 сентября президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет участвовать в жеребьёвке Евро-2024.

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