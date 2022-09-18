Золотой дубль Гербуловой, стрельба Бабикова и проблемы Латыпова: как прошёл второй этап Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах. Главным триумфатором соревнований стала Наталья Гербулова. Она выиграла спринт и гонку преследования, а в масс-старте уступила всего 7,8 секунды белоруске Динаре Алимбековой. У мужчин по разу на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Антон Бабиков и Максим Цветков. А вот Эдуард Латыпов разочаровал: только в пасьюте он допустил шесть промахов.

Первые соревнования Бех

В Раубичах завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах. В нём принимали участие далеко не все лидеры сборной России. В национальной команде многие болеют. Только недавно справилась с вирусом Кристина Резцова и теперь проводит сбор в Сочи. Продолжает восстанавливаться Светлана Миронова.

Прилетели в Белоруссию, но не стали соревноваться Даниил Серохвостов и Ксения Довгая, тоже долгое время не тренировавшиеся из-за проблем со здоровьем. Как объяснил тренер Артём Истомин, они приехали вместе со всеми, чтобы специалисты видели вживую, как работают спортсмены.

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«Пока есть возможность, надо обсуждать вопросы очно. Тем более здесь есть возможность откататься», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».



При этом Серохвостов, скорее всего, не выступит и на летнем чемпионате России в Чайковском, поскольку не занимался около полутора месяцев, а также в настоящее время проходит курс антибиотиков.

Из-за болезни пропустил турнир в Раубичах Александр Логинов. По его словам, он только приступил к тренировкам и ещё не готов выступать.



«Пока о соревновательной практике думать не приходится, но тем не менее прихожу в себя и целенаправленно готовлюсь к зиме. Сейчас у меня объёмные тренировки, практически без высокого пульса. Пока только это могу делать. Атмосфера в группе рабочая, дружелюбная. Все ребята в хорошем состоянии», — отметил спортсмен.



В то же время у девушек в сборной России появилась новая конкурентка — Екатерина Бех. Ранее она представляла Украину, однако после начала СВО биатлонистку исключили из состава национальной команды. Теперь она выступает за Московскую область. Правда, пока у неё нет паспорта РФ, но СБР пошёл ей навстречу и допустил до соревнований.

«Был мандраж перед стартом, появился ещё за пару дней. Я не бегала гонки с января, не было контрольных стартов», — призналась Бех.

Золотой дубль Гербуловой



В отсутствие ряда спортсменов на этапе в Белоруссии в женской части соревнований лидерство захватила Наталья Гербулова. Она победила в спринте и гонке преследования. Уроженка Красноярска в межсезонье сбросила три килограмма, и, похоже, это дало свои плоды. Кроме того, по словам биатлонистки, она теперь более осознанно подходит к тренировкам.

«Я начала полностью понимать весь процесс. Стала более ответственно подходить к каждому занятию, восстановлению, ко всему, что со мной происходит в спорте», — объяснила Гербулова в интервью СБР.

Спортсменка во время первого старта допустила один промах на стойке и обогнала ближайшую преследовательницу Екатерину Носкову на 29,7 секунды. А олимпийская чемпионка Динара Алимбекова и вовсе не попала в призы, отстав от победительницы на 52,3 секунды. Впрочем, лидер сборной Белоруссии пока также только набирает форму после болезни.



В гонке преследования Гербулова уже не так уверенно смотрелась на стрельбе. Она ошиблась пять раз. Однако другие девушки также очень много промахивались: у Ирины Казакевич семь незакрытых мишеней, у Носковой — пять, у Ларисы Куклиной — четыре. Поэтому в итоге никто не смог догнать убежавшую Наталью.



«На последнем круге сказали, что отрыв большой, и я снизила скорость. Нужно прежде всего работать с собой и стремиться идти вперёд. Мне очень стыдно, что столько много промазала... Ветер был сильный очень», — призналась Гербулова.

Остался недоволен девушками и глава СБР Виктор Майгуров. По его мнению, на международных соревнованиях с такой стрельбой высоких результатов не добиться.

«Пять промахов — это много, я для себя отметил, что с такой стрельбой на Кубке мира в тридцатку не попадёшь. Может быть, спортсмены расслабленны, но они должны показывать свой класс для остальных. Такими словами и будем их мотивировать, чтобы не расслаблялись. Реально, сегодняшний результат — не уровень элитных спортсменов», — сказал Майгуров.

А вот в масс-старте наконец-то развернулась борьба. Конкуренцию Гербуловой составила Алимбекова. Она допустила всего один промах на огневых рубежах и смогла убежать от россиянки на 7,8 секунды. При этом Наталья cделала на один штрафной круг больше.

Пока не может набрать форму Куклина. Спортсменка даже думает пропустить следующий старт в Чайковском.

«Мы ещё не решили на 100%, какие будут дальше действия. Тренеры всё же видят — будет лучше, если я пропущу чемпионат России, так как у меня полностью разрушена вся митохондриальная система, после болезни её надо долго восстанавливать. Плюс я потеряла очень в мощности, силе», — объяснила Лариса.

Ждали в масс-старте появления Натальи Шевченко, перешедшей из лыжных гонок. Тренер спортсменки Михаил Шашилов хотел выпустить её на старт уже в Раубичах, но в итоге отложил дебют на чемпионат России. Как признаётся девушка, она ещё испытывает проблемы со стрельбой.

«Я в биатлоне четыре месяца. Осознание, мой ли это вид спорта, придёт после года хотя бы, когда я уже буду бегать гонки и пойму, нравится мне это или нет. Впечатления от стрельбы? Лёжа — неплохо, стоя, конечно, тяжелее. Талантлива я в биатлоне или нет, узнаем позже. Скорее, способная быстро учиться, хорошо работать. По крайней мере, стараюсь. Всё должно быть постепенно, я это и сама понимаю, хоть мне и хочется всё быстрее и сразу попробовать», — отметила Шевченко.

Точность Бабикова и Цветкова

В мужской части соревнований гонки получились более упорными. Спринт выиграл белорус Антон Смольский. Он чисто отработал на огневых рубежах и всего на 1,5 секунды обогнал Кирилла Бажина. Россиянин стартовал значительно позже серебряного призёра Игр в Пекине, однако воспользоваться тем, что знал результат соперника, не смог. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов, который хорошо смотрелся на дистанции, но на лёжке не закрыл одну мишень.



В гонке преследования Антон Бабиков в очередной раз продемонстрировал болельщикам, кто в национальной команде лучший стрелок. Он ушёл на дистанцию седьмым с отставанием 54,8 секунды от Смольского, однако уже после первой лёжки сократил его почти вдвое. Решающей же стала последняя стойка. Белорус допустил два промаха и пропустил вперёд не только своего тёзку, но и Бажина. Кирилл был точен на четвёртом огневом рубеже, однако дважды ошибся в начале гонки.

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Как отметил Бабиков, он умеет стрелять в плохую погоду, поэтому рассчитывал быстро сократить отставание, и это у него получилось.

«Знаю, что ветер у кого-то вызывает стресс, а я считаю это своей сильной стороной. К такому подходу к стрельбищу нужно быть готовым, потому что пульс начинает восстанавливаться, сильнее пробивать. А когда такой ветер, слишком много ощущений в теле — от пульса и от влияния ветра. Поэтому нужен опыт, чтобы справляться с этим, и где-то доля везения. С последнего рубежа уходил с мыслями, что у меня ещё есть силы и я могу побороться на финише, даже если бы Антон Смольский вышел прямо за нами», — признался биатлонист.

К сожалению, так и не может наладить стрельбу Латыпов. На этот раз он не закрыл сразу шесть мишеней, хотя по скорости был одним из лучших.

«Ничего себе — это я так себе говорю, когда промахиваюсь. Понятно, что неприятно, но это биатлон. Сегодня я не справился с погодными условиями. Нужно сделать анализ, посмотреть, куда уходили выстрелы. В этот раз как-то не пошло. Разберёмся, есть время», — сказал спортсмен.

В масс-старте Эдуард статистику поправил, допустив всего три промаха. Тем не менее претендовать на медали с таким результатом не мог. Впрочем, тренер биатлониста Юрий Каминский из-за ошибок Латыпова на огневых рубежах пока не переживает.

«Он сейчас пробует, ищет, здесь ничего страшного. Думаю, что мы соберём его стрельбу к зиме. Пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск», — отметил специалист.

За награды в воскресенье сражались более меткие биатлонисты. Максим Цветков повторил успех Бабикова накануне, закрыв все 20 мишеней. Это позволило ему на последнем круге уйти от преследователей на комфортные десять секунд и выиграть гонку.

«Сегодня перед стартом я выложил у себя шуточный пост по поводу пасьюта, когда мы настреляли с Каримом Халили по семь штрафов. Я написал: Карим, главное в масс-старте не настрелять столько же. Но сегодня со стрельбой было всё отлично... На первом рубеже я особенно хорошо себя чувствовал, поэтому подъехал к лидирующим ребятам, хотя стартовал с дальних позиций. Физическое состояние позволяло работать вместе с ними», — отметил бронзовый призёр Игр в Пекине.

А за остальные медали развернулась нешуточная борьба. С последнего огневого рубежа вместе ушли сразу пять биатлонистов. В такой компании они и добрались до финиша. В итоге обладателей серебра и бронзы определяли с помощью фотофиниша. Вторым стал Антон Смольский, третьим — Роман Ерёмин, Бабиков лишь пятый. Он пропустил вперёд Никиту Лобастова.