Золотой дубль Гербуловой, стрельба Бабикова и проблемы Латыпова: как прошёл второй этап Кубка Содружества по биатлону
- РИА Новости
- © Наталья Горшкова
Первые соревнования Бех
В Раубичах завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону на лыжероллерах. В нём принимали участие далеко не все лидеры сборной России. В национальной команде многие болеют. Только недавно справилась с вирусом Кристина Резцова и теперь проводит сбор в Сочи. Продолжает восстанавливаться Светлана Миронова.
Прилетели в Белоруссию, но не стали соревноваться Даниил Серохвостов и Ксения Довгая, тоже долгое время не тренировавшиеся из-за проблем со здоровьем. Как объяснил тренер Артём Истомин, они приехали вместе со всеми, чтобы специалисты видели вживую, как работают спортсмены.
«Пока есть возможность, надо обсуждать вопросы очно. Тем более здесь есть возможность откататься», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».
При этом Серохвостов, скорее всего, не выступит и на летнем чемпионате России в Чайковском, поскольку не занимался около полутора месяцев, а также в настоящее время проходит курс антибиотиков.
Из-за болезни пропустил турнир в Раубичах Александр Логинов. По его словам, он только приступил к тренировкам и ещё не готов выступать.
«Пока о соревновательной практике думать не приходится, но тем не менее прихожу в себя и целенаправленно готовлюсь к зиме. Сейчас у меня объёмные тренировки, практически без высокого пульса. Пока только это могу делать. Атмосфера в группе рабочая, дружелюбная. Все ребята в хорошем состоянии», — отметил спортсмен.
В то же время у девушек в сборной России появилась новая конкурентка — Екатерина Бех. Ранее она представляла Украину, однако после начала СВО биатлонистку исключили из состава национальной команды. Теперь она выступает за Московскую область. Правда, пока у неё нет паспорта РФ, но СБР пошёл ей навстречу и допустил до соревнований.
«Был мандраж перед стартом, появился ещё за пару дней. Я не бегала гонки с января, не было контрольных стартов», — призналась Бех.
Золотой дубль Гербуловой
В отсутствие ряда спортсменов на этапе в Белоруссии в женской части соревнований лидерство захватила Наталья Гербулова. Она победила в спринте и гонке преследования. Уроженка Красноярска в межсезонье сбросила три килограмма, и, похоже, это дало свои плоды. Кроме того, по словам биатлонистки, она теперь более осознанно подходит к тренировкам.
«Я начала полностью понимать весь процесс. Стала более ответственно подходить к каждому занятию, восстановлению, ко всему, что со мной происходит в спорте», — объяснила Гербулова в интервью СБР.
Спортсменка во время первого старта допустила один промах на стойке и обогнала ближайшую преследовательницу Екатерину Носкову на 29,7 секунды. А олимпийская чемпионка Динара Алимбекова и вовсе не попала в призы, отстав от победительницы на 52,3 секунды. Впрочем, лидер сборной Белоруссии пока также только набирает форму после болезни.
В гонке преследования Гербулова уже не так уверенно смотрелась на стрельбе. Она ошиблась пять раз. Однако другие девушки также очень много промахивались: у Ирины Казакевич семь незакрытых мишеней, у Носковой — пять, у Ларисы Куклиной — четыре. Поэтому в итоге никто не смог догнать убежавшую Наталью.
«На последнем круге сказали, что отрыв большой, и я снизила скорость. Нужно прежде всего работать с собой и стремиться идти вперёд. Мне очень стыдно, что столько много промазала... Ветер был сильный очень», — призналась Гербулова.
Остался недоволен девушками и глава СБР Виктор Майгуров. По его мнению, на международных соревнованиях с такой стрельбой высоких результатов не добиться.
«Пять промахов — это много, я для себя отметил, что с такой стрельбой на Кубке мира в тридцатку не попадёшь. Может быть, спортсмены расслабленны, но они должны показывать свой класс для остальных. Такими словами и будем их мотивировать, чтобы не расслаблялись. Реально, сегодняшний результат — не уровень элитных спортсменов», — сказал Майгуров.
А вот в масс-старте наконец-то развернулась борьба. Конкуренцию Гербуловой составила Алимбекова. Она допустила всего один промах на огневых рубежах и смогла убежать от россиянки на 7,8 секунды. При этом Наталья cделала на один штрафной круг больше.
Пока не может набрать форму Куклина. Спортсменка даже думает пропустить следующий старт в Чайковском.
«Мы ещё не решили на 100%, какие будут дальше действия. Тренеры всё же видят — будет лучше, если я пропущу чемпионат России, так как у меня полностью разрушена вся митохондриальная система, после болезни её надо долго восстанавливать. Плюс я потеряла очень в мощности, силе», — объяснила Лариса.
Ждали в масс-старте появления Натальи Шевченко, перешедшей из лыжных гонок. Тренер спортсменки Михаил Шашилов хотел выпустить её на старт уже в Раубичах, но в итоге отложил дебют на чемпионат России. Как признаётся девушка, она ещё испытывает проблемы со стрельбой.
«Я в биатлоне четыре месяца. Осознание, мой ли это вид спорта, придёт после года хотя бы, когда я уже буду бегать гонки и пойму, нравится мне это или нет. Впечатления от стрельбы? Лёжа — неплохо, стоя, конечно, тяжелее. Талантлива я в биатлоне или нет, узнаем позже. Скорее, способная быстро учиться, хорошо работать. По крайней мере, стараюсь. Всё должно быть постепенно, я это и сама понимаю, хоть мне и хочется всё быстрее и сразу попробовать», — отметила Шевченко.
Точность Бабикова и Цветкова
В мужской части соревнований гонки получились более упорными. Спринт выиграл белорус Антон Смольский. Он чисто отработал на огневых рубежах и всего на 1,5 секунды обогнал Кирилла Бажина. Россиянин стартовал значительно позже серебряного призёра Игр в Пекине, однако воспользоваться тем, что знал результат соперника, не смог. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов, который хорошо смотрелся на дистанции, но на лёжке не закрыл одну мишень.
В гонке преследования Антон Бабиков в очередной раз продемонстрировал болельщикам, кто в национальной команде лучший стрелок. Он ушёл на дистанцию седьмым с отставанием 54,8 секунды от Смольского, однако уже после первой лёжки сократил его почти вдвое. Решающей же стала последняя стойка. Белорус допустил два промаха и пропустил вперёд не только своего тёзку, но и Бажина. Кирилл был точен на четвёртом огневом рубеже, однако дважды ошибся в начале гонки.
Как отметил Бабиков, он умеет стрелять в плохую погоду, поэтому рассчитывал быстро сократить отставание, и это у него получилось.
«Знаю, что ветер у кого-то вызывает стресс, а я считаю это своей сильной стороной. К такому подходу к стрельбищу нужно быть готовым, потому что пульс начинает восстанавливаться, сильнее пробивать. А когда такой ветер, слишком много ощущений в теле — от пульса и от влияния ветра. Поэтому нужен опыт, чтобы справляться с этим, и где-то доля везения. С последнего рубежа уходил с мыслями, что у меня ещё есть силы и я могу побороться на финише, даже если бы Антон Смольский вышел прямо за нами», — признался биатлонист.
К сожалению, так и не может наладить стрельбу Латыпов. На этот раз он не закрыл сразу шесть мишеней, хотя по скорости был одним из лучших.
«Ничего себе — это я так себе говорю, когда промахиваюсь. Понятно, что неприятно, но это биатлон. Сегодня я не справился с погодными условиями. Нужно сделать анализ, посмотреть, куда уходили выстрелы. В этот раз как-то не пошло. Разберёмся, есть время», — сказал спортсмен.
В масс-старте Эдуард статистику поправил, допустив всего три промаха. Тем не менее претендовать на медали с таким результатом не мог. Впрочем, тренер биатлониста Юрий Каминский из-за ошибок Латыпова на огневых рубежах пока не переживает.
«Он сейчас пробует, ищет, здесь ничего страшного. Думаю, что мы соберём его стрельбу к зиме. Пробует разные варианты ритма стрельбы, это поиск», — отметил специалист.
За награды в воскресенье сражались более меткие биатлонисты. Максим Цветков повторил успех Бабикова накануне, закрыв все 20 мишеней. Это позволило ему на последнем круге уйти от преследователей на комфортные десять секунд и выиграть гонку.
«Сегодня перед стартом я выложил у себя шуточный пост по поводу пасьюта, когда мы настреляли с Каримом Халили по семь штрафов. Я написал: Карим, главное в масс-старте не настрелять столько же. Но сегодня со стрельбой было всё отлично... На первом рубеже я особенно хорошо себя чувствовал, поэтому подъехал к лидирующим ребятам, хотя стартовал с дальних позиций. Физическое состояние позволяло работать вместе с ними», — отметил бронзовый призёр Игр в Пекине.
А за остальные медали развернулась нешуточная борьба. С последнего огневого рубежа вместе ушли сразу пять биатлонистов. В такой компании они и добрались до финиша. В итоге обладателей серебра и бронзы определяли с помощью фотофиниша. Вторым стал Антон Смольский, третьим — Роман Ерёмин, Бабиков лишь пятый. Он пропустил вперёд Никиту Лобастова.
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