Бабиков выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

Результат россиянина — 34.22,4. Он чисто прошёл четыре огневых рубежа.

Вторым финишировал его соотечественник Кирилл Бажин с двумя промахами (+10,8). Третий — белорус Антон Смольский (+35,0). Он допустил три ошибки на стрельбе.

Напомним, IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее Эдуард Латыпов рассказал, что готовится к эстафете на чемпионате России по биатлону.