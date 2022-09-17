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Бабиков выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества

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Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
Бабиков выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества
  • AP

Результат россиянина — 34.22,4. Он чисто прошёл четыре огневых рубежа.

Вторым финишировал его соотечественник Кирилл Бажин с двумя промахами (+10,8). Третий — белорус Антон Смольский (+35,0). Он допустил три ошибки на стрельбе.

Напомним, IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее Эдуард Латыпов рассказал, что готовится к эстафете на чемпионате России по биатлону.

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