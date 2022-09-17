Экс-биатлонистка сборной Украины Бех должна получить российское гражданство до октября
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«Думаю, до конца этого месяца она получит гражданство. Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем. Они же постоянно на сборах, нужно получать и отдавать документы, много технических вещей. Ну, слава Богу, есть кому поручить», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».
Уроженка Хабаровского края в сезоне‑2020/21 выступала за сборную Украины на Кубке мира. В апреле 2022 года 24‑летняя спортсменка была исключена из состава национальной команды.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.
Ранее серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов сообщил, что в биатлонном сообществе начали обсуждать снятие санкций со спортсменов из России и Белоруссии.