Экс-биатлонистка сборной Украины Бех должна получить российское гражданство до октября

Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что процесс получения российского гражданства биатлонисткой Екатериной Бех должен завершиться до конца сентября.

«Думаю, до конца этого месяца она получит гражданство. Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем. Они же постоянно на сборах, нужно получать и отдавать документы, много технических вещей. Ну, слава Богу, есть кому поручить», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

Уроженка Хабаровского края в сезоне‑2020/21 выступала за сборную Украины на Кубке мира. В апреле 2022 года 24‑летняя спортсменка была исключена из состава национальной команды.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов сообщил, что в биатлонном сообществе начали обсуждать снятие санкций со спортсменов из России и Белоруссии.