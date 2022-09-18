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Шевченко: заболела на сборе перед этапом в Раубичах, это ударило по моей физподготовке

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, что переболела перед стартом этапа Кубка Содружества в Раубичах.
Шевченко: заболела на сборе перед этапом в Раубичах, это ударило по моей физподготовке
  • Gettyimages.ru

«На второй день сбора в Раубичах я заболела — температура и кашель. Это ударило по моей физической подготовке. У меня был хороший цикл, масс‑старт — как контрольная гонка перед чемпионатом России в Чайковском», — цитирует Шевченко «Матч ТВ».

Второй этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах в Белоруссии с 13 по 19 сентября.

27 августа белоруска Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах.

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