Шевченко: заболела на сборе перед этапом в Раубичах, это ударило по моей физподготовке

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, что переболела перед стартом этапа Кубка Содружества в Раубичах.

«На второй день сбора в Раубичах я заболела — температура и кашель. Это ударило по моей физической подготовке. У меня был хороший цикл, масс‑старт — как контрольная гонка перед чемпионатом России в Чайковском», — цитирует Шевченко «Матч ТВ».

Второй этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах в Белоруссии с 13 по 19 сентября.

27 августа белоруска Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах.