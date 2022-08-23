Проколол колесо, превысил скорость на пит-роуде и опередил Райкконена: как Квят пытается закрепиться в NASCAR

Даниил Квят стал первым россиянином, выступившим в NASCAR. В этом сезоне он примет участие только в трёх гонках, однако в следующем году постарается провести в американской серии полноценный сезон. Пока серьёзных успехов на трассе пилоту добиться не удалось. В Индианаполисе он стал 36-м и повеселил болельщиков числом проблем, с которыми столкнулся. А в Уоткинс-Глене сумел обойти только Кими Райкконена, поскольку тот врезался в отбойник и не добрался до финиша.

Российские гонщики, как и представители других видов спорта, пострадали от санкций со стороны международных организаций. Руководство «Формулы-1» отменило этапы турнира в Сочи и Санкт-Петербурге, а также заявило, что никогда не будет проводить соревнования в стране. Команда Haas отказалась от услуг Никиты Мазепина и расторгла спонсорский контракт с «Уралкалием». Есть призрачный шанс, что в будущем болельщики увидят на трассе Роберта Шварцмана, однако ради продолжения карьеры ему пришлось сменить гражданство на израильское.

К счастью, далеко не все гоночные чемпионаты столь принципиальны. Более лоялен к происходящему в мире оказался NASCAR, который приютил экс-пилота «Формулы-1» Даниила Квята. Россиянин в начале августа дебютировал в американской серии на этапе в Индианаполисе, заработав своё первое очко, а в Уоткинс-Глене запомнился тем, что добрался до финиша раньше Кими Райкконена.

Помог случай

Нужно отметить, что в NASCAR российский гонщик попал во многом случайно. В прошлом году он ездил на этапы серии, общался с командами. Можно сказать, прощупывал почву. Тем не менее в этом сезоне планировал принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Однако за две недели до старта турнира российской команде G-Drive Racing пришлось с него сняться. FIA обязала коллектив подписать специальный документ в связи с ситуацией на Украине, но некоторые пункты пилоты посчитали «неприемлемыми» и решили отказаться от выступления.

Также по теме «Не мог представить ничего круче после «Формулы-1»: Квят дебютирует в американской гоночной серии NASCAR Даниил Квят в ближайшие выходные дебютирует в престижной американской гоночной серии NASCAR. Российский пилот в составе команды Team...

По иронии судьбы американская гоночная серия оказалась куда более демократичной. Руководство NASCAR позволило Квяту попробовать свои силы на трёх этапах чемпионата. Он пополнил состав дебютанта турнира — команды Hezeberg из Нидерландов. При этом ещё до поездки в США россиянин заявил, что ищет варианты, как провести там полноценный сезон.

«Да, почему бы нет. Я ищу возможности. Нужно всё изучить, посмотреть, что будет доступно, что будет наиболее конкурентоспособным вариантом, — и уже потом решить. Сейчас ответов нет. Я, скажем так, пока только начинаю окунать ногу в воду», — приводит слова Квята Sports.ru.

Попасть в NASCAR россиянину во многом помог и большой стаж в «Формуле-1». В королевских гонках он трижды поднимался на подиум. Всего же Квят принял участие в 110 заездах. Поэтому легко получил лицензию для выступления в американской серии. Конечно, более логичным было бы попробовать силы в IndyCar, поскольку там машины похожи на болиды, которые пилотировал Квят. Тем не менее и этот опыт должен быть как минимум полезен Даниилу.

Команда россиянину досталась не самая сильная. В текущем сезоне Hezeberg принимает участие только в гонках на обычных кольцевых трассах, без овала, поскольку европейцам такие привычнее. Кроме того, есть проблемы и с финансированием. Для полноценного сезона в NASCAR нужно минимум $20 млн. Ранее команда выставляла на этапы только одну машину — Ford, которой по очереди управляли Жак Вильнёв и Лорис Хеземанс. Теперь же для Квята приобретена Toyota.

Отказала электроника

Дебютной для Даниила стала гонка в Индианаполисе в начале августа. Своим выходом на трассу он вошёл в историю как первый россиянин, выступивший в NASCAR, причём сразу в высшем дивизионе. После финиша Даниил с восторгом отзывался о своём заезде.

«Какая гонка! Доволен своим первым опытом в NASCAR. В основном я ездить начал прямо по ходу гонки. Было несколько хороших сражений, много пройденных кругов, и я прибавлял на каждом из них. Очень понравилось!» — написал он в социальных сетях.

Впечатлило выступление россиянина и болельщиков. Но вовсе не борьбой с другими пилотами, а тем количеством неурядиц, в которые попал гонщик. Квят стартовал 34-м из 38 пилотов и достаточно успешно прошёл первую треть дистанции. На одном из промежуточных чек-пойнтов, он даже шёл 16-м.

Однако на 32-м круге россиянин проехал первый поворот и отправился на овал. Это вызвало массу шуток у американских болельщиков в социальных сетях. Позднее оказалось, что дело не в ошибке пилота — у Даниила отказала электроника. Машину гонщика долго приводили в чувство. Сначала заглох трейлер, который должен был эвакуировать его в боксы, а затем механики не могли найти все запчасти для замены аккумулятора.

В итоге на трассу Квят второй раз всё-таки вышел, но его хватило ещё на 11 кругов. Далее начались проблемы с подвеской, а в дополнение ко всему россиянин проколол колесо. В протоколе гонщик занял 36-е место и даже заработал одно очко в личный зачёт. При этом напарник Квята по команде Хеземанс сошёл с дистанции ещё раньше.

Обошёл Райкконена

Вторая возможность проявить себя Даниилу представилась в Уоткинс-Глене. Этот этап был интересен тем, что на нём сошлись сразу два бывших гонщика «Формулы-1». Помимо Квята, на старт вышел чемпион мира 2007 года Кими Райкконен. Он также дебютировал в NASCAR.

Интересно, что россиянина в графике перед стартом отобразили с триколором, отказавшись от нейтрального статуса.

Гонка получилась сложной из-за погодных условий. В Уоткинс-Глене началась страшная гроза. Но отменять ничего не стали, поскольку все билеты уже давно были проданы.

Увы, для Квята выступление вновь получилось смазанным. Сначала он превысил скорость на пит-роуде, и его в наказание отправили в боксы, а затем начались поломки. В этот раз у пилота возникли проблемы с усилителем руля, и в итоге он долгое время шёл последним.

Райкконен же, напротив, показал лучшее среди европейцев время в квалификации, а в начале второго этапа красиво сдерживал одного из лидеров серии Чейза Эллиотта. Однако финн не доехал до финиша. В одном из поворотов произошёл контакт с машиной соперника, после чего Кими отлетел в отбойник. Удар получился настолько сильным, что чемпион «Формулы-1» не смог продолжить гонку.

В итоге Квят на сломанной машине превзошёл по количеству кругов Райкконена и опередил его в итоговой классификации, куда попадают все, даже сошедшие пилоты. Оба заработали по одному очку.

К сожалению, это пока всё, чем может похвастаться Квят в NASCAR. Сам гонщик, впрочем, не унывает. Он продолжает получать удовольствие от выступлений.

«Ещё одна гонка завершена! Классная трасса и классный опыт! Я провёл много кругов, хотя технические трудности сократили нашу дистанцию. Я с каждым кругом прибавляю и всё лучше понимаю, как устроены такие гонки», — написал Квят в социальных сетях.

Тем не менее, чтобы закрепиться в NASCAR, россиянину в ближайшее время необходимо придумать, как решить проблемы с машиной. Если, конечно, он всё ещё планирует провести в серии полноценный сезон. На этапе в Уоткинс-Глене проявить себя пилоту не удалось. Впереди у него остаётся лишь одна гонка — в Шарлотте.