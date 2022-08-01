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Ветеран NASCAR высказался о дебюте Квята в серии

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Пятикратный вице-чемпион гонок NASCAR Марк Мартин прокомментировал дебют бывшего гонщика «Формулы-1» Даниила Квята из Team Hezeberg на Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

«Нужно отдать Квяту должное. Сегодня он развил действительно хорошую скорость, учитывая, что он впервые имел дело с чем-то, больше похожим на танк, по сравнению с его бэкграундом», — написал Мартин в Twitter.

Россиянин выступал в «Формуле-1» за команды Red Bull, Alpha Tauri и провёл 110 Гран-при. Квят является самым успешным российским гонщиком в истории королевских гонок. На его счету три подиума

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским пилотам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе.

Квят отказался подписать документ FIA «Обязательства о нейтралитете и мире», выданный специально для российских и белорусских пилотов, в котором предписывались выступления под нейтральным флагом, а также запрет на любое упоминание своей страны в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Квят сошёл с дистанции в дебютной гонке NASCAR.

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