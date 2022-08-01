Ветеран NASCAR высказался о дебюте Квята в серии
«Нужно отдать Квяту должное. Сегодня он развил действительно хорошую скорость, учитывая, что он впервые имел дело с чем-то, больше похожим на танк, по сравнению с его бэкграундом», — написал Мартин в Twitter.
Россиянин выступал в «Формуле-1» за команды Red Bull, Alpha Tauri и провёл 110 Гран-при. Квят является самым успешным российским гонщиком в истории королевских гонок. На его счету три подиума
Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским пилотам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе.
Квят отказался подписать документ FIA «Обязательства о нейтралитете и мире», выданный специально для российских и белорусских пилотов, в котором предписывались выступления под нейтральным флагом, а также запрет на любое упоминание своей страны в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Квят сошёл с дистанции в дебютной гонке NASCAR.