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Квят финишировал 36-м в гонке NASCAR

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Бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят из Team Hezeberg принял участие во второй в карьере гонке в NASCAR Cup Series.
Квят финишировал 36-м в гонке NASCAR
  • AFP

Гонка проходила на автодроме в Уоткинс-Глене 21 августа. Квят стартовал 36-м и столкнулся с механическими проблемами по ходу заезда, из-за чего провёл в боксах большую часть гонки.

Ожидается, что спортсмен примет участие ещё в одном заезде на автодроме в Шарлотте 9 октября.

Экс-гонщик «Формулы-1» дебютировал в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 1 августа, но не смог добраться до финиша из-за проблем с подвеской.

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским пилотам принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Квят отказался подписать документ FIA «Обязательства о нейтралитете и мире», подготовленный специально для российских и белорусских пилотов, в котором предписывались выступления под нейтральным флагом, а также запрет на любое упоминание своей страны в социальных сетях.

Ранее пятикратный вице-чемпион гонок NASCAR Марк Мартин прокомментировал дебют Квята.

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