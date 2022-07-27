«Не мог представить ничего круче после «Формулы-1»: Квят дебютирует в американской гоночной серии NASCAR

Даниил Квят в ближайшие выходные дебютирует в престижной американской гоночной серии NASCAR. Российский пилот в составе команды Team Hezeberg выйдет на старт трассы в Индианаполисе под номером 26 — тем же, под которым он выступал в «Формуле-1». Планируется, что Квят примет участие ещё в двух гонках до конца года. По мнению экспертов, хорошим результатом в Индианаполисе для 28-летнего спортсмена будет просто добраться до финиша. Сам уроженец Уфы решительно настроен сменить специализацию, отточить свои навыки и в будущем бороться за чемпионский титул.

Гоночная команда Team Hezeberg накануне объявила, что россиянин Даниил Квят в ближайший уик-энд дебютирует в американской серии NASCAR в Индианаполисе. Он сядет за руль сток-кара Toyota Camry TRD с номером 26, под которым в своё время участвовал в «Формуле-1».

Разговоры о возможном переходе Квята в NASCAR появились ещё прошлой осенью. Тогда он отправился на этап в Мартинсвилле и, по данным СМИ, вёл переговоры с командой Stewart Haas Racing, но дальше обсуждений дело не зашло. Зимой Квят стал пилотом российской команды G-Drive Racing и должен был выступить на чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Однако в марте Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от российских спортсменов подписать особое соглашение о политическом нейтралитете для допуска к соревнованиям, но и сам спортсмен, и представители команды не стали этого делать и снялись с турнира. После этого бывшая звезда «Формулы-1» на несколько месяцев пропал со страниц спортивной прессы.

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И вот в начале июля американские СМИ сообщили, что пилот получил лицензию NASCAR, для которой не требуется одобрение FIA, и готовится к новому повороту в карьере. Тогда же спортсмен опубликовал в соцсетях ряд снимков с гонки Road America. На одной из фотографий он запечатлён с Лорисом Хеземансом — ведущим пилотом Team Hezeberg.

Эта гоночная команда была создана отцом Лориса, Тойне Хеземансом специально для того, чтобы сын мог выступать в американском первенстве. Team Hezeberg существует совсем недавно, с октября прошлого года, и участвует в заездах достаточно выборочно. Пока на её счету только три этапа, а в конюшне до прихода россиянина была лишь одна машина — Ford Mustang GT под номером 27. Второй пилот Team Hezeberg — чемпион мира «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнёв, возобновивший гоночную карьеру после девятилетнего перерыва.

Судя по всему, команда настроена всерьёз заявить о себе если не в этом сезоне, то в следующем, и приглашение Квята как нельзя лучше служит этой цели. Совладелец коллектива Джош Риум, комментируя пополнение в стане пилотов, подчеркнул, что рад приложить руку к переходу россиянина в NASCAR.

«Даниил — очень талантливый гонщик с огромным опытом езды на автомобилях с открытыми колёсами. Я считаю, что NASCAR — отличное место для Даниила, особенно с учётом возможностей автомобилей Next Gen во многих стилях», — заявил он.

Россиянин же подчеркнул, что благодарен команде за возможность выступить в этой американской серии, так как она всегда привлекала и интриговала его.

«Гонки NASCAR Cup Series имеют богатую историю и очень популярны в США и во всём мире. Думаю, им удаётся сохранять отличный баланс между современным и более старомодным подходом. Сейчас я хочу бросить все силы на работу здесь, чтобы дать себе наилучший шанс стать достойным соперником. После ухода из «Формулы-1» я хотел заняться чем-то по-настоящему крутым. И я не мог представить ничего круче, чем NASCAR, это я вам точно скажу», — отметил Квят.

Он добавил, что очень серьёзно относится к новому для себя типу соревнований и рассчитывает бороться за победу. По словам Даниила, он посмотрел достаточно много соревнований NASCAR, как лично, так и в записи, поэтому знает: заезды там могут быть достаточно жёсткими, особенно для новичков. Но он хорошо к этому готов, ведь всегда был большим поклонником контактных гонок.

«Мне было любопытно попробовать. Это крайне сложная серия, в которой крутые парни гоняют на очень высоком уровне. Вот уже несколько лет я пытался попасть сюда, и наконец у меня появилась такая возможность. Я открыт идее езды по овальным трассам и пытаюсь совершить этот переход. Я очень хочу добиться наилучших результатов и однажды побороться за чемпионский титул», — заявил пилот.

Россиянин рассказал, что механики команды в последнее время работали не покладая рук, чтобы подготовить машину к ближайшему старту. Что касается трассы в Индианаполисе, то Квят назвал её сложной, но подчеркнул, что с нетерпением ждёт этого испытания.

При этом гонщик сообщил, что не исключает своего возвращения в «Формулу-1», но на данном этапе карьеры он «полностью сосредоточен» на NASCAR, чтобы добиться своих целей.

«Разумеется, можно обсуждать, какие ещё возможности есть в «Формуле-1», но прямо сейчас я дебютирую в NASCAR Cup Series и отдаю этому все свои силы», — заключил Даниил.

По мнению обозревателя Боба Покрасса, главное для россиянина в дебютной гонке — доехать до финиша. Он отметил, что сток-кары NASCAR сильно отличаются от машин с открытыми колёсами, к которым привык Квят, поэтому трудно прогнозировать, как он выступит.

«Он поедет за команду, которая выступает в Cup Series на ограниченном расписании, и ей хочется сделать себе имя в этих гонках. Хорошим результатом в Индианаполисе для него было бы просто добраться до финиша, избежать неприятностей в борьбе с соперниками и понять, как эти машины управляются и реагируют. Болельщики в первую очередь будут следить за своими любимыми пилотами и борьбой в чемпионате, но выступление Квята станет дополнительной интригой», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Пока Даниил заявлен лишь на три этапа серии — помимо Индианаполиса, он выйдет на трассу в Уоткинс-Глене 21 августа и в Конкорде 9 октября. Все эти гонки дорожные, то есть попробовать свои силы на овале у россиянина пока не получится. Завершится серия 6 ноября в Финиксе.