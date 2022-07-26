Квят дебютирует в NASCAR 31 июля

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Бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят подтвердил своё участие в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Индианаполисе 31 июля.
Квят дебютирует в NASCAR 31 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Rudy Carezzevoli - Formula 1

«Очень рад дебютировать в NASCAR в Индианаполисе в эти выходные в составе Team Hezeberg», — написал Квят в своих социальных сетях.

Отмечается, что 28-летний пилот выступит под номером 26, под котором выступал в «Формуле-1».

Весной Квят отказался подписать документ FIA «Обязательства о нейтралитете и мире», выданный специально для российских и белорусских пилотов, который предписывал выступления под нейтральным флагом, а также запрет на любое упоминание своей страны в социальных сетях.

Россиянин выступал в «Формуле-1» за команды Red Bull и Alpha Tauri и провёл 110 Гран-при, завоевав два третьих и одно второе место.  

Ранее Квят сообщил, что намерен принять участие в чемпионате NASCAR.

 

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