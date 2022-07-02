Бывший гонщик «Формулы-1» Квят примет участие в гонке NASCAR

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Бывший пилот команды «Формулы-1» Red Bull россиянин Даниил Квят сообщил, что намерен принять участие в чемпионате Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

«NASCAR — это завораживающий мир для меня, он мне всегда нравился. В прошлом году я смотрел гонку как зритель. В этом году я хочу изучить гонку со всех сторон. Скоро вы увидите меня в машине NASCAR», — цитирует Квята журналист телеканала Fox Sports Боб Покрасс в Twitter.

Уточняется, что Квят выступит в составе команды Hezeberg.

28-летний российский пилот выступал на чемпионате мира в «Формуле-1».

Ранее Карлос Сайнс показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Великобритании «Формулы-1».



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