Сайнс стал лучшим во второй практике Гран-при Великобритании

Пилот Ferrari Карлос Сайнс показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Испанский автогонщик стал лучшим с результатом одна минута 28,942 секунды. Второе время показал семикратный чемпион мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,163), третье — Ландо Норрис (+0,176) из McLaren.

Действующий чемпион мира — нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull — занял четвёртое место (+0,207).

Десятый этапа чемпионата мира «Формулы-1» проходит на трассе Сильверстоун.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал недопуск российского пилота MP Motorsport Александра Смоляра к участию в Гран-при Великобритании.