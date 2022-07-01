В Госдуме призвали наказать британцев за недопуск Смоляра к этапу «Формулы-3»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал недопуск российского пилота MP Motorsport Александра Смоляра к участию в этапе гонки в Великобритании.

«Британские спортивные организации уже «проявили себя» в ситуации с Уимблдоном. Теперь мы видим такую же историю, но уже в автоспорте. Считаю, что Международной автомобильной федерации необходимо вмешаться в эту ситуацию», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он заявил, что все организаторы спортивных соревнований в Великобритании, которые не допустили к участию в них россиян, должны быть оштрафованы. По словам депутата, это ничем не обоснованная дискриминация по национальному признаку.

Напомним, что Федерация автоспорта Великобритании в марте запретила российским и белорусским пилотам выступать на всех соревнованиях, проходящих на территории Соединённого Королевства.

Смоляр не смог получить британскую визу и пропустит четвёртый этап «Формулы-3» в Великобритании.

Российский пилот занимает шестую строчку в личном зачёте с 28 очками.

Гран-при Англии пройдёт с 1 по 3 июля на трассе Сильверстоун.

Ранее сообщалось, что российский пилот Даниил Квят отказался подписывать декларацию FIA о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, позволяющую выступать на международных гонках в нейтральном статусе.