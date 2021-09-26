Квят заявил, что попытается вернуться в «Формулу-1» в 2023 году

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Российский пилот Даниил Квят поделился мнением о своём возможном возвращении в «Формулу-1».
Квят заявил, что попытается вернуться в «Формулу-1» в 2023 году
  • © Mark Sutton, Pool via AP

«Сейчас я запасной пилот Alpine Renault. Это ответственная работа, интересный проект. В следующем году моё возвращение в «Формулу-1» маловероятно», — цитирует Квята РИА Новости.

Пилот отметил, что ему не хватает соревнований.

«Я никогда не оставлю идею вернуться. Попытаюсь сделать это в 2023 году. Если буду поддерживать себя в форме, такие шансы будут», — сказал он.

В сезоне-2020 россиянин выступал в составе Alpha Tauri и набрал 32 очка, став 14-м в зачёте пилотов.

Ранее Квят посадил дерево оливы в Орнитологическом парке Сочи на Гран-при «Формулы-1» России.

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