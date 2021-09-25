Квят рассказал, как выбирает проект для своей дальнейшей карьеры

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Российский гонщик Даниил Квят рассказал о своих дальнейших планах в карьере.
Квят рассказал, как выбирает проект для своей дальнейшей карьеры
  • © AP

«Я планирую выступать в гонках. Пока что нет какой-то ясности или чёткого проекта. Пока мы просто плывём по течению, рассматриваем очень много вариантов», — цитирует Квята «Чемпионат».

Он также отметил, что есть разные варианты, из которых он может выбрать. Квят считает, что сможет показывать результат.

«Есть разные финансовые соображения, много разных деталей, которые нужно учитывать. Сейчас многие чемпионаты меняются, идёт перестройка, поэтому важно оказаться в правильном месте при выборе серии, чтобы перейти в наиболее конкурентоспособный чемпионат с возможностью добиваться высоких результатов», — добавил Квят.

Гонщик будет принимать решение с менеджером. Он отметил, что у него нет проблем с мотивацией, он хочет выступать.

Ранее Никита Мазепин рассказал о важности присутствия зрителей на домашнем этапе Гран-при Сочи.

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