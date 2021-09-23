Мазепин: для меня присутствие зрителей важно

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал о важности присутствия зрителей на домашнем этапе Гран-при Сочи.

«Для меня присутствие зрителей важно. Помню, как моё взаимодействие с ними росло. «Формула-1» была популярна, но не так, как раньше. Помню, когда выступал в «Формуле-2», взял флаг на подиум. Когда занял второе место, люди вставали со своих мест. Очень рад, что будет много зрителей, сама гонка проходит в Олимпийском парке. Атмосфера будет отличная. Рад быть тут», — заявил Мазепин на пресс-конференции.

Он также рассказал, с кем бы хотел поговорить перед домашним этапом.

«Было бы интересно пообщаться с Даней Квятом. Он занял пятое место, это лучший результат среди россиян на домашних этапах», — добавил Мазепин.

Ранее Мазепин рассказал об отношениях с семьёй своего партнёра по команде Мика Шумахера.