Мазепин: у Михаэля Шумахера есть замечательная семья, которая о нём заботится

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Российский пилот «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал об отношениях с семьёй своего партнёра по команде Мика Шумахера.
Мазепин: у Михаэля Шумахера есть замечательная семья, которая о нём заботится
  • Reuters

«Я Мика знаю очень давно — с 2013 года вместе выступали в картинге. Для меня была большая честь, что наши карты стояли рядом. Со мной был мой отец, с ним — его. Личная жизнь очень важна. У Михаэля есть замечательная семья, которая о нём заботится», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных в декабре 2013 года на горнолыжном курорте в Альпах. После этого инцидента немец ни разу не появлялся на публике. Его семья и близкие воздерживаются от комментариев по поводу состояния бывшего спортсмена и строго дозируют информацию о его жизни для прессы.

Ранее Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага.

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