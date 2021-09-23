Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага

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Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился мнением о выступлении спортсменов без флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага
  • Reuters

«Безусловно, это расстраивает. Очень люблю свою страну, горжусь быть русским. Мы с вами очень сильный народ. Отсутствие флага не сломило олимпийцев: они добились огромных результатов. Возможно, это даже завело, дало дополнительные силы. Я русский в душе. И это главное», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призёров Олимпиады и Паралимпиады.

Согласно заключениям ФИА, изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых ФИА или организатором соревнований.

Ранее Мазепин рассказал о своих профессиональных качествах.

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