Мазепин рассказал о своих профессиональных качествах

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Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал о своём характере на трассе.
Мазепин рассказал о своих профессиональных качествах
  • Reuters

«Все, кто меня знает, скажут, что более жёстким быть мне не нужно. У меня получается сохранять профессиональные качества на трассе. Мы выезжаем туда, чтобы быть первыми, показать гонку для зрителей. Что касается «за трассой», то каким бы мужественным ни был мужчина, у него должно оставаться доброе сердце. Мне не на что жаловаться. Я попал в «Формулу-1», реализовал свою мечту. Мне 22 года — может, мало, может, много. Если я буду не только получать, но и отдавать, — поможет в карьере и жизни», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Мазепин выступит на Гран-при Сочи в шлеме с именами призёров Олимпиады и Паралимпиады.

Ранее гонщик поделился ожиданиями от участия в Гран-при Сочи.

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