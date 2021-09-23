Мазепин: надеюсь, что перед российской публикой ошибок не будет

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями от участия в Гран-при Сочи.

«Безусловно, не всё идёт в копилку положительного опыта. При взлётах нет падения. Ни один успешный человек никогда не становился таким, идя только вверх. Совершал ошибки. О некоторых из них сильно жалею. Такая ситуация, как развороты в начале сезона сделали меня сильнее сейчас. В очень трудных условиях, которые выглядит такими в преддверии Гран-при и погодными условиями, которые могут быть хуже, чем в Бельгии. Надеюсь, что перед российской публикой таких ошибок не будет», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Он также рассказал об организации Гран-при Сочи.

«Хорошо подготовлен. Для российских болельщиков — значимое событие. В 2015 году приезжал сюда. Перешёл в «Формулу-1», работал с Williams. Прошло шесть лет. Приезжал сюда почти каждый год. Хорошо знаю трассы, её особенности, в каком направлении будет дуть ветер. Я готов к гонке», — добавил Мазепин.

Ранее сообщалось, что Мазепин выступит на Гран-при Сочи в шлеме с именами призёров Олимпиады и Паралимпиады.