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Квят стартует 36-м в дебютной гонке NASCAR

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Стало известно, с какой позиции стартует бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят из Team Hezeberg в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).
Квят стартует 36-м в дебютной гонке NASCAR
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

28-летний автогонщик из Уфы показал в квалификации 36-й результат — одна минута 31,942 секунды, что на 3,588 секунды хуже лучшего времени дня.

Основная гонка состоится 31 июля в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Россиянин выступал в «Формуле-1» за команды Red Bull, Alpha Tauri и провёл 110 Гран-при. Квят является самым успешным российским гонщиком в истории королевских гонок. На его счету три подиума.

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским пилотам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе.

Квят отказался подписать документ FIA «Обязательства о нейтралитете и мире», выданный специально для российских и белорусских пилотов, в котором предписывались выступления под нейтральным флагом, а также запрет на любое упоминание своей страны в социальных сетях.

Ранее в Госдуме призвали наказать британцев за недопуск Александра Смоляра к участию в этапе «Формулы-3».

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