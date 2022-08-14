«Ни результата, ни игры»: Гуренко — о провале «Локомотива», проблемах команды в обороне и неготовности к сезону

Главной причиной провала «Локомотива» на старте сезона стала плохая физическая готовность. Об этом в интервью RT заявил бывший капитан команды Сергей Гуренко. По его мнению, железнодорожники не успевают за соперниками и проваливаются в прессинге. Также эксперт подчеркнул, что тренерская отставка не поможет москвичам, объяснил, почему они много пропускают, и указал на слабую игру Антона Миранчука.

— «Локомотив» в первых пяти турах РПЛ набрал всего три очка и не одержал ни одной победы. По-вашему, что конкретно не получается у команды?

— Она банально физически не готова к сезону, поэтому многое и не выходит. Даже если взять последний матч с «Крыльями Советов», в первом тайме самарцы полностью доминировали. А ведь они тоже столкнулись с серьёзными проблемами и летом потеряли ряд лидеров. Состав кардинально обновился, в нём хватает молодых футболистов. Но это не мешало им вести игру. Подопечные Игоря Осинькина оказывались банально быстрее, мобильнее соперников в каждом эпизоде и единоборстве. Отсюда большое количество фолов со стороны москвичей — они не успевали. В итоге удалось уйти от поражения и набрать очко, но «Локомотиву» в какой-то степени повезло.

— Могли ли Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер в принципе нормально подготовить подопечных, учитывая, что сезоны РПЛ разделило менее двух месяцев?

— Все члены Премьер-лиги находятся в одинаковых условиях: сыграли последний матч в один день, ушли в отпуск, вышли из него и приступили к активным занятиям. Ладно бы ещё у «Локомотива», как у некоторых, на 90% сменился ростер, но это не так. Практически всех иностранцев, кроме Яна Кухты, тоже удалось сохранить, а Алексиса Бека-Бека продали позже.

— Может, «Локо» ещё наберёт своё через матчи?

— Бывает такое, что команда тяжело втягивается в сезон. Она много бегает, но не хватает скоростно-силовых качеств, поскольку наставник перегрузил игроков. В таком случае они рано или поздно наберут ход. Сразу вспоминаю 2006-й, когда мы очень неудачно стартовали под руководством Славолюба Муслина. Тогда железнодорожники не только вылетели из Кубка УЕФА, но и в первых четырёх турах национального первенства набрали всего одно очко. Затем последовала победа над ЦСКА (3:2), и дальше нас было не остановить. «Локо» выдал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, вышел на первое место и в итоге завоевал бронзовые медали. Муслина тогда хотели снять ещё весной, но, боюсь, нынешняя ситуация в корне отличается.

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Рассудит только время, но пока всё выглядит очень печально. Улучшить функциональную готовность можно даже по ходу сезона, но нужно понимать, какие ошибки были допущены в процессе подготовки.

— Тренерская отставка способна взбодрить коллектив?

— Можно убрать Циннбауэра и Комппера и пригласить другого специалиста, но руководство останется. Философия развития клуба тоже не поменяется. Хочется понять, что творится в «Локомотиве». Например, на днях я решил изучить турнирную таблицу ЮФЛ-1, в которой выступают сильнейшие команды страны в возрасте до 19 лет. Думал, где же железнодорожники? Искал их сверху, а они, оказывается, и там располагаются в хвосте турнирной таблицы. А ведь это наше будущее, там играют ребята, которые окажутся в основе через несколько лет. Красно-зелёные даже в юношеских соревнованиях не имеют права идти на последнем месте.

Неясно, кому задавать вопросы. Сложно понять, что вообще происходит внутри клуба, ведь информации оттуда поступает минимум. Раньше «Локомотив» всегда был на виду во всех турнирах. Да и талантливая молодёжь появлялась регулярно: Марат Измайлов, Руслан Пименов, Динияр Билялетдинов. Эти люди не только помогали команде, но и выступали за сборную России. Сейчас же, кроме Даниила Худякова, никого нет. Хотя, если взять инфраструктуру, сегодня возможностей куда больше, чем 20 лет назад.

— Вы поняли смысл прихода Циннбауэра на пост главного тренера, тогда как руководит процессом по-прежнему Комппер?

— Мне сложно разобраться, кто за что отвечает. Думаю, в этом и кроется большая проблема. Людей в штабе много, а хозяина нет. Вот когда работал Юрий Павлович Сёмин, всем всё было понятно. А сейчас в «Локо» даже спросить не с кого. Остаётся только разводить плечами. Включаешь футбол, а у людей, что самое страшное, нет эмоций.

— Если говорить о трансферной политике, как вы отнеслись к продаже Бека-Бека? Не кажется ли вам, что именно с его уходом у железнодорожников появились сложности в опорной зоне?

— Я бы не сказал, что в этом году на нём было многое завязано. Он, в отличие от Дмитрия Баринова, даже не считался железным игроком основы. Француза уступили «Ницце» за € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Считаю, это хорошая и правильная сделка. Вероятно, он был уже не до конца мотивирован. Можно вспомнить глупое удаление во встрече с «Ростовом», когда Алексис подвёл партнёров. Подобные вещи на ровном месте не происходят. Если бы ушёл Баринов, это была бы потеря. О Бека-Бека такого сказать не могу.

— Порой возникает ощущение, что не хватает мотивации и другим легионерам «Локо». Гирано Керк и Франсуа Камано не набрали ни одного очка по системе «гол + пас», а второй к тому же не реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов».

— Я не могу сказать, что происходит внутри команды и какие отношения сложились между футболистами, руководством и штабом. Но нельзя исключать, что они, как и Бека-Бека, хотят уехать из России. В таком случае в клубе должны разобраться, почему иностранцы так себя ведут и не показывают свой максимум. Мы же видим только итог: ни результата, ни игры.

— Отсутствие фирменного прессинга тоже можно связать со слабой формой?

— Чтобы прессинговать на протяжении всей игры, нужно быть на две головы лучше физически готовым, чем соперники. Если это не так, ни о каком давлении речь не идёт. Один-два исполнителя всегда будут выпадать, и прессинг перестанет работать. Это мы и видим в «Локомотиве». Причём из грандов он пока встречался только с «Зенитом», которым оказался разгромлен. В остальном календарь на старте у красно-зелёных вполне комфортный, однако они набрали всего три очка.

— В пяти турах команда пропустила 12 мячей. На ваш взгляд, потеря Лукаса Фасона стала критической для неё?

— Я бы не стал зацикливаться на отдельно взятом футболисте. Бразилец же не самостоятельно отвечал за защиту. Оборона своих ворот начинается с нападения, поэтому нужно рассматривать проблему в комплексе. Если команда много пропускает, это позволяет негативно оценивать игру всех выходящих на поле. Повторюсь, давайте ещё раз для примера возьмём противостояние с «Крыльями». Их финансовые возможности намного скромнее, но самарцы обучены, хорошо готовы и знают, чего хотят. На фоне москвичей видна работа тренера.

Взаимодействие в обороне — это уверенность в партнёре, подсказ, правильная коммуникация на поле. Например, пытаясь играть на опережение, ты должен знать: сзади тебя подстрахуют. Поэтому я не хочу всё сводить к Фасону. Гоняют-то всю команду. Выпадает целая группа людей. Потому и Баринов нигде не успевает. Футбол — это коллективный вид спорта.

— Соответствуют ли Марк Мампасси и Тин Едвай, формирующие дуэт в центре обороны, уровню клуба? Они допускают грубые ошибки в каждом туре.

— Что касается хорвата, я задаюсь вопросом: почему он оказался в РПЛ? Человек играл в Бундеслиге при заполненных трибунах. Зачем ему было уезжать? Значит, он вовсе не так хорош. У него очень много косяков, и люди всё прекрасно видят и понимают. А ведь за Едвая заплатили €4 млн. Неудивительно, что он не собирается покидать Россию. Таких денег, как в Москве, ему нигде не предложат.

— С чем связан спад в игре другого ведущего легионера «Локо», Вильсона Изидора? В прошлом сезоне он забивал почти в каждом матче, а в этом отличился лишь раз.

— Не могу сказать, что он проваливает все встречи. Например, в игре с «Крыльями Советов» он заработал пенальти. У француза есть хорошие качества, просто его нужно правильно использовать. К тому же нужно понимать: игроки линии атаки — крайне зависимые люди. В стане железнодорожников нет такого человека, как Дима Лоськов, который мог отдать точную передачу на любое расстояние.

— Но есть Антон Миранчук.

— Он находится не в лучших кондициях. Мне кажется, Антон распыляется и неправильно использует свои сильные качества. На данный момент он не является связующим звеном между обороной и атакой. Миранчук то поднимается слишком высоко, то опускается к центральной линии. Он находится не в своей тарелке, или штаб не понимает, как правильно использовать полузащитника. Он качественный футболист, но я не вижу в его лице лидера, на котором строилась бы вся игра. Конечно, в организации атаки не хватает и травмированного Рифата Жемалетдинова. Но, повторюсь, проблема не кроется в одном-двух исполнителях. Бывает, что выпадает пара человек, но тут не бегут все.

— Как оцениваете приобретение Ивана Игнатьева и Марко Раконьяца? Способны ли они здесь и сейчас принести пользу в нападении?

— Пока их подписание себя не оправдывает. Только от самих новичков зависит, как они проявят себя на дистанции. Позади всего пять туров, и констатировать их провал рано. К тому же мы не знаем, сколько тренировок провёл с командой Игнатьев и в каком состоянии приехал после расторжения контракта с «Рубином».

— Имеется ли у вас надежда на исправление ситуации в будущем?

— Время есть. Я, честно говоря, ждал, что железнодорожники, как в 2006-м, начнут всплытие в пятом туре. Увы, этого не произошло. Результат может быть разным, но игра вызывает большие вопросы. Я хочу только пожелать болельщикам набраться терпения и продолжать поддерживать коллектив. Не унывайте и всегда надейтесь на лучшее.