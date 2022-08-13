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Защитник «Локомотива» Тикнизян: мне и всей команде очень стыдно за результаты

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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре команды на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
Защитник «Локомотива» Тикнизян: мне и всей команде очень стыдно за результаты
  • РИА Новости

«Если посмотреть наши последние результаты, видно, что мы потеряли очень много очков. Мне и всей команде за это очень стыдно, мы понимаем, что наши болельщики и наше руководство, делающее для нас всё, заслуживают намного большего», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Матч пятого тура между железнодорожниками и «Крыльями Советов» прошёл на «РЖД Арене» в Москве и завершился со счётом 1:1. «Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о домашней ничьей в матче с «Крыльями Советов».

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