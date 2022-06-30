Циннбауэр стал новым главным тренером «Локомотива»

Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр занял должность главного тренера московского «Локомотива».

Как сообщается на официальном сайте клуба, Марвин Комппер и Заур Хапов продолжат работу в тренерском штабе.

С 2015 года Циннбауэр возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды становился бронзовым призёром южноафриканской Премьер-лиги и выиграл Кубок Восьми, в котором участвуют восемь лучших команд лиги.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в «Локомотиве».