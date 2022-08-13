«Крылья Советов» и «Локомотив» не смогли выявить победителя

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Крыльев» забитым мячом отметился Глушенков на 68-й минуте. За «Локомотив» отметился Миранчук (90 + 1).

Также в матче было два нереализованных пенальти: Глушенков (8-я минута) и Камано (18-я).

Таким образом, «Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».