военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Крылья Советов» и «Локомотив» не смогли выявить победителя

Короткая ссылка
Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» и «Локомотив» не смогли выявить победителя
  • РИА Новости

Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Крыльев» забитым мячом отметился Глушенков на 68-й минуте. За «Локомотив» отметился Миранчук (90 + 1).

Также в матче было два нереализованных пенальти: Глушенков (8-я минута) и Камано (18-я).

Таким образом, «Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить