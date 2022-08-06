«Победить можно всегда»: каковы шансы ЦСКА оспорить решение об отстранении от Евролиги в суде Люксембурга

ПБК ЦСКА подал иск в отношении Евролиги в суд Люксембурга в связи с отстранением от нового сезона турнира. Президент клуба Андрей Ватутин подчеркнул, что это решение не несёт в себе юридических оснований, и попросил дать ему правовую оценку. В свою очередь, в «Зените», также исключённом из числа участников турнира, заявили, что ждут официального разъяснения лиги. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, у армейцев есть шансы на положительный исход дела. Она считает, что суд может принять во внимание их привилегированный статус и хотя бы частично удовлетворить требования.

«Нас лишили возможности получать деньги от бизнеса»

В последние месяцы российские клубы в различных видах спорта оказались в крайне непростом положении. Многие из них лишились возможности участвовать в международных соревнованиях. Не стал исключением и баскетбол. В июне Евролига отстранила на сезон-2022/23 все три отечественных коллектива: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Однако армейцы не пожелали мириться с таким положением дел и спустя полтора месяца обжаловали вердикт в суде Люксембурга, где зарегистрирована компания ECA, управляющая организацией.

По мнению президента красно-синих Андрея Ватутина, совет директоров не имел юридических оснований на такой шаг, поскольку москвичи являются акционерами турнира и обладают лицензией «А».

Функционер также признался, что не верит в итоговый допуск ЦСКА до игр, но, несмотря на это, намерен получить правовую оценку.

«Евролига — коммерческий турнир, неучастие в нём оставляет нас без значительной части дохода. Фактически нас лишили возможности получать деньги от бизнеса, в создании и управлении которым мы принимали самое непосредственное участие», — приводит слова Ватутина Sports.ru.

В других отстранённых клубах желание обратиться в суд пока не изъявили. Так, генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, что петербуржцы, в отличие от ЦСКА, не имеют лицензии «А» и играли в Евролиге по специальному приглашению.

«Зенит» уже высказывал свою позицию: она заключается в том, что мы хотим продолжать выступление в этом турнире. На данный момент не планируем никаких действий в судебной части и ждём официального разъяснения лиги в отношении исполнения двустороннего договора, в рамках которого мы и участвовали. Хочется верить, что будущее Евролиги — формат с обязательным участием российских клубов», — подчеркнул Церковный для RT.

Позиция УНИКСа по этому вопросу пока неизвестна, однако президент клуба Евгений Богачев ещё до обнародования итогового решения Евролиги предполагал, что российский баскетбол не вернётся на международную арену в обозримом будущем, и советовал готовиться к следующему сезону.

«У ЦСКА есть шансы оспорить решение Евролиги»

Чтобы понять, насколько велики шансы ЦСКА оспорить вердикт Евролиги о своём отстранении, RT обратился к спортивному юристу Анне Анцелиович. Она объяснила, что армейцы, в отличие от многих федераций, пошли по другому пути, обратившись в гражданский суд, и имеют возможность добиться положительного результата.

«Там привыкли рассматривать дела больше с позиции бизнеса, чем спорта. У ЦСКА есть шансы оспорить решение Евролиги. Любой суд вправе это сделать. Скажем, по Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) мы обращались в швейцарский суд в Лозанне. Он может обязать Евролигу исполнять свой вердикт, поскольку та в первую очередь является юридическим лицом, зарегистрированным на территории страны. В случае с ЦСКА речь идёт о Люксембурге. И там обязаны будут подчиниться», — отметила Анцелиович.

По её мнению, в случае практически любой тяжбы шансы на успех стоит оценивать как 50 на 50, но армейцы в состоянии добиться как минимум частичного исполнения своих требований. Суд Люксембурга обязан будет принять во внимание привилегированный статус ЦСКА в организации.

«Евролига, хотя и является частной структурой, существует в парадигме ФИБА и не может отходить от её решений. Но, как другое юридическое лицо, она вправе выносить собственные вердикты. Здесь в первую очередь речь идёт о желании, и в организации чётко дали понять, что не хотят видеть российские команды. Теперь точку в конфликте поставят в Люксембурге», — добавила Анцелиович.

Дала она прогноз и по срокам рассмотрения дела. Эксперт предположила, что на изучение всех деталей и вынесение окончательного вердикта уйдёт несколько месяцев, как и в случае с разбирательствами в CAS.

А вот УНИКС и «Зенит» оказались абсолютно в иной ситуации, считает юрист, поскольку не являются акционерами Евролиги и не обладают лицензией «А». Соответственно, таких преференций, как москвичи, они не имеют.

«Казанцы и петербуржцы могут обратиться с коллективным иском, но каждое дело всё равно рассматривается индивидуально. Я не могу сказать, что объединение окажет большее воздействие на судей. Но если клубы не попытаются защитить свои интересы, Евролига не изменит вердикт. Единственный шанс побороться за правду — обжаловать его. Шансы на победу есть всегда», — подытожила Анцелиович.

«Политическая составляющая перевесила»

Решение об исключении российских команд из числа участников Евролиги-2022/23 было принято большинством клубов-акционеров в середине июня. Места ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа заняли получившие wild-card испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». В качестве причин такого шага в организации назвали проблемы отечественных баскетболистов с получением виз и сложности с перелётами. Также в Евролиге подчеркнули, что руководствовались опытом ФИБА, УЕФА и МОК и заявлением 37 европейских министров, по мнению которых, российские коллективы не должны принимать соперников дома.

Согласно данным СМИ, больше остальных пострадал именно ЦСКА. Отмечалось, что он не получат €1,5 млн как обладатель лицензии «А». Ещё €150 тыс. красно-синие потеряют на реализации телевизионных прав и €350 тыс. — на продаже билетов.

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«Политическая составляющая перевесила. Проиграли все: Евролига, которая осталась без топовых российских команд, мы, лишившиеся Евролиги, зрители, болельщики, игроки. Это не стало сюрпризом. Будем жить, выступать в Единой лиге ВТБ. Мы вернёмся в Евролигу рано или поздно, и планку требований к себе снижать не стоит», — объяснял Ватутин в интервью «Матч ТВ».

Уже тогда он пообещал изучить полученные документы, провести соответствующие консультации с юристами и в дальнейшем принять решение об ответных действиях. На это клубу понадобилось более месяца.

При этом вердикт Евролиги можно назвать абсолютно последовательным. Практически сразу после начала спецоперации на Украине там чётко обозначили свою позицию по российским командам. Уже 28 февраля они были временно отстранены от соревнований. Позже результаты сыгранных матчей с их участием оказалась аннулированы.

А 22 марта совет Евролиги окончательно исключил российские клубы из еврокубков. Впрочем, для них самих это не стало сюрпризом.

«Мы ожидали такое решение. Вы же видите, что происходит в мировом спорте: нас исключают из федераций, лишают прав на участие в турнирах, убирают из еврокубков. Печально, но я бы не сказал, что это трагедия. У нас продолжается чемпионат Единой лиги ВТБ, мы сконцентрируемся на нём», — объяснял Богачев.

В свою очередь Ватутин подчеркнул, что на тот момент не было смысла оспаривать решение Евролиги в суде, и выразил надежду, что, как только наступит «некая политическая стабильность», ограничения в спорте со страны начнут снимать.

К сожалению, с тех пор положительных подвижек в баскетболе не произошло. Напротив, глава Евролиги Жорди Бертомеу в апреле признался, что российским командам сложно будет рассчитывать на возвращение, «если ситуация не изменится».

Неудивительно, что тогда же появились слухи о создании альтернативного соревнования, но их опроверг почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Вместе с тем он посоветовал ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу обратиться в суд, если они не получат компенсацию за досрочное отстранение.

«Не исключён отдельный большой иск от ЦСКА. Возможно, последует также много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — отмечал он.