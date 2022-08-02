«Такие вещи уже не удивляют»: во Франции выступающим в России баскетболистам запретят играть за сборную страны

Федерация баскетбола Франции (FFBB) приняла постановление о судьбе игроков и тренеров, работающих в России и Белоруссии. Согласно ему, они больше не будут вызываться в сборную страны. Также все члены национальной команды подпишут специальные обязательства. Под ударом могут оказаться новички УНИКСа и ЦСКА Луи Лабери и Жан-Шарль Ливио. В казанском клубе уже объявили, что с пониманием отнесутся к отъезду форварда. По мнению призёра чемпионатов мира и Европы Виталия Носова, спортсмены не должны страдать от политических решений. А глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин назвал введение ограничений дискриминацией.

Отечественные лиги по различным видам спорта в последние месяцы оказались в непростом положении. Многие европейцы, ранее выступавшие в России, стремятся её покинуть из-за давления на родине. А потенциальные новички отказываются приезжать.

В некоторых странах вовсе делают всё, чтобы затруднить контакты с нашими клубами своим атлетам. Так, максимально жёсткий вердикт вынесла Федерация баскетбола Франции. Там приняли постановление, которое фактически закрывает дорогу в Россию игрокам, выступающим за местную сборную.

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Согласно ему, спортсмены и тренеры, заключившие контракты с российскими или белорусскими коллективами, лишатся возможности выходить на паркет в составе трёхцветных. Ограничение действует, пока FIBA не отменит запрет на участие в турнирах под своей эгидой командам из указанных стран. Причём речь идёт как о будущих соглашениях, так и о уже действующих.

Чтобы дополнительно перестраховаться, организация подпишет с баскетболистами соответствующие обязательства. Нарушители потеряют шансы отобраться на будущие международные соревнования, в том числе на Олимпийские игры — 2024. Решение особенно актуально в свете того, что на днях трёхцветные начали сбор в преддверии очередных матчей квалификации чемпионата мира — 2023 и Евробаскета.

Как раз незадолго до введения санкций составы российских клубов пополнили сразу два француза. ЦСКА усилился Жаном-Шарлем Ливио, а УНИКС — Луи Лабери. Больше всего пострадать в сложившейся ситуации может последний.

30-летний форвард регулярно получал вызовы в национальную команду, а в 2019-м стал вместе с ней обладателем бронзовой награды первенства планеты. Правда, обладатель Еврокубка не был в ней основным. Например, на упомянутом ЧМ-2019 он в среднем проводил на паркете всего по 9,4 минуты.

Тем не менее тренерский штаб рассчитывал на игрока. А в квалификации ЧМ-2023 с учётом отсутствия звёзд НБА без Лабери сборную сложно себе представить. Он не только принял участие во всех шести матчах турнира, но и отыграл больше всех (129 минут и 29 секунд). Также он располагается на второй строчке по количеству набранных очков (66).

Луи не получил вызов на августовский сбор, как и Ливио. Вполне вероятно, в сложившейся ситуации ему придётся покинуть Россию. Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что с пониманием отнесётся к решению баскетболиста уйти.

«Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдёмся без Луи. Покинет ли он клуб из-за этого решения? Всё может произойти. Ничего, обойдёмся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», — подчеркнул Богачев.

А вот ЦСКА вряд ли лишится Ливио, поскольку он хотя и отметился в сборной Франции, но давно не получал туда приглашений и не играл в квалификации ЧМ-2023.

Зато серьёзно задуматься над своим будущим придётся Тома Эртелю. Экс-защитник «Барселоны» и «Реала» летом расторг соглашение с мадридцами из-за нарушения режима и, по информации СМИ, должен был на правах свободного агента пополнить состав действующего чемпиона Единой лиги ВТБ «Зенита».

Но теперь серебряному призёру Олимпийских игр — 2020 и чемпиону Европы-2013 предстоит сделать непростой выбор. Судя по тому, что баскетболист прибыл на сбор национальной команды, он его уже сделал. В противном случае Эртель рискует лишиться возможности выступать за трёхцветных.

Если Франция первой ввела запрет подобного рода, то в других странах действовали негласные ограничения. Так, в конце марта Юнасу Йеребко запретили играть за сборную Швеции после перехода в ЦСКА. В местной федерации вердикт объяснили тем, что поступок проведшего десять сезонов в НХЛ ветерана противоречит «ценностям шведского баскетбола». 35-летний форвард, несмотря на это, провёл остаток сезона в стане армейцев.

А дальше всех пошли в женской НБА, где вовсе запретили своим баскетболисткам подписывать соглашения с российскими коллективами. Это связано с судебным процессом над двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер.

В мире отечественного баскетбола жёсткое решение FFBB встретили с недоумением. Например, глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин назвал его дискриминацией по отношению к спортсменам.

«Неправильно диктовать человеку, что он должен играть здесь и ходить туда. Вы же видите, всё делается для того, чтобы нас унизить и зажать, ограничить в ресурсах. Думаю, у них ничего не получится, хотя здесь решение лично за игроками и тренерами, которые могут приезжать к нам в Россию», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По мнению призёра чемпионатов мира и Европы Виталия Носова, спорт следует отделять от политики, а простые атлеты не должны страдать из-за подобных ограничений.

«Такие вещи уже не удивляют. Надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Например, в Польше на людей, выступающих в России, накладывают схожие санкции. Прибалтов в Единой лиге ВТБ больше не осталось. Спрашивается, чем Франция хуже? С ума сейчас сходят все. Главным пострадавшим может стать УНИКС, который только-только подписал Лабери. Наверное, остаётся только это пережить», — заявил Носов в комментарии RT.

В качестве обратного примера он привёл американские UFC и НХЛ, где спокойно выступают представители всех национальностей и не вводят никаких ограничений.

«Никто не помешал Александру Овечкину, члену Putin Team, стать одним из лучших бомбардиров в истории лиги. Человек приносит славу «Вашингтону» и зарабатывает деньги для клуба. В США отлично понимают, что он помогает получать большие доходы. Я вообще не понимаю, почему спорт должен становиться разменной монетой», — добавил Носов.

В свою очередь, комментатор Владимир Гомельский предположил, что от запрета могут пострадать сами французские баскетболисты и местная национальная команда.

«Дуракам закон не писан. Если Лабери сильнейший и его, например, не вызовут, они накажут самих себя. Правда, про сборную Франции этого не скажешь. У них есть, например, Руди Гобер. Может ли Лабери уехать? Он подписал контракт. Придётся платить неустойку. Не знаю, кто его агент, но, думаю, они там всё хорошо просчитали», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».