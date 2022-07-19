Самый ценный баскетболист Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 Хезонья покинул УНИКС

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В казанском УНИКСе сообщили, что хорватский форвард Марио Хезонья принял решение прекратить выступать за команду из столицы Татарстана.
Самый ценный баскетболист Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 Хезонья покинул УНИКС
  • Legion-Media

«Спасибо УНИКСу, мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас», — приводит слова баскетболиста пресс-служба команды.

27-летний хорват выступал за УНИКС с 2021 года и в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Хезонья ранее выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», «Портленд Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс». А также играл за греческий «Панатинаикос» и испанскую «Барселону».

УНИКС в сезоне-2021/22 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА подписал французского баскетболиста Ливио Жан-Шарля.

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