БК «Зенит» объявил о переходе защитника Томассона

Американский защитник Джо Томассон продолжит карьеру в баскетбольном клубе «Зенит».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Зенит» выкупил права на Томассона у испанской «Манрезы», за которую баскетболист выступал с 2021 года. Соглашение со спортсменом рассчитано до 2023 года. Томассон будет выступать под 32-м номером.

В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ выступят «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», ПАРМА, УНИКС, ЦСКА (все — Россия), «Астана» (Казахстан), «Зелена Гура» (Польша), «Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что «Химки» не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ.