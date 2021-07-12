«Химки» не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» не включён в список участников предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

На сайте лиги представлены 12 команд, которые сыграют в сезоне-2021/22, но «Химок» среди них нет.

В предстоящем сезоне выступят «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», ПАРМА, УНИКС, ЦСКА (все — Россия), «Астана» (Казахстан), «Зелена Гура» (Польша), «Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Белоруссия).

До этого появилась информация, что «Химки» испытывают финансовые трудности и могут прекратить существование.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2021/22.