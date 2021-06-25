«Нижний Новгород» сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2021/22

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Руководство баскетбольной Лиги чемпионов утвердило список участников чемпионата сезона-2021/22.
«Нижний Новгород» сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2021/22
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Как сообщает пресс-служба турнира, в официально утверждённый список участников вошли АЕК, «Манреса», «Бешикташ», «Дарушафака», «Динамо Сассари», «Нимбурк», «Ольденбург», «Фалько», «Остенде», «Галатасарай», «Хапоэль» (Иерусалим), «Хапоэль» (Холон), «Бриндизи», «Сан-Пабло Бургос», «Игокеа», «Дижон», «Лаврио», «Тенерифе», «Людвигсбург», ПАОК, «Каршияка», «Ритас», «Страсбур», «Сталь», «Тофаш», «Уникаха», ВЭФ, а также один российский клуб — «Нижний Новгород».

Оставшиеся четыре участника определятся в отборочных соревнованиях, в которых примут участие ещё 24 клуба, в число которых вошла пермская «Парма».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» станет единственным представителем России в сезоне-2021/22 Еврокубка.

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