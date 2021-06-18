«Локомотив-Кубань» станет единственным представителем России в сезоне-2021/22 Еврокубка

Руководство баскетбольного Еврокубка утвердило список участников чемпионата сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба турнира, на прошедшем заседании исполнительного совета ЕСА был официально утверждён список участников, в который вошли: «Метрополитан», «Будучность», «Цедевита-Олимпия», «Тренто», «Бурсаспор», «Гамбург», «Гран-Канария», «Бурк», «Ховентуд», «Литкабелис», «Андорра», «Партизан», «Промитеас», «Ульм», «Шленск», «Тюрк Телеком», «Венеция», «Валенсия», «Виртус», а также один российский клуб — «Локомотив-Кубань».

Ранее сообщалось, что Евролига подтвердила участие «Зенита» в сезоне-2021/22.