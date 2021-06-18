Евролига подтвердила участие «Зенита» в сезоне-2021/22
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Как сообщает пресс-служба турнира, на прошедшем заседании исполнительного совета ЕСА был официально утверждён список участников, в который вошли: «Анадолу Эфес», «Милан», «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал», «Баскония», «Жальгирис», «Бавария», «Виллербан», «Альба», «Црвена Звезда», «Монако», а также три российские клуба — ЦСКА, УНИКС и «Зенит».
Ранее появилась информация, что «Зенит» получит уайлд-кард для выступления в Евролиге.