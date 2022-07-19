Basket Inside: «Зенит» проявляет интерес к бывшему игроку «Милана»

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Нападающий Бен Бентил может продолжить карьеру в санкт-петербургском баскетбольном клубе «Зенит».
Basket Inside: «Зенит» проявляет интерес к бывшему игроку «Милана»
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Клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к бывшему игроку «Милана», сообщает итальянский журналист Маттео Андреани в Twitter.

В услугах 27-летнего баскетболиста также заинтересован турецкий «Галатасарай». Сам Бентил склоняется к переходу в греческий «Панатинаикос».

Бентил является свободным агентом. Уроженец Ганы в составе «Милана» в сезоне-21/22 в 29 матчах набрал 9,1 очка, сделал 4,3 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА подписал французского баскетболиста Ливио Жан-Шарля.




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