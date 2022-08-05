Gazzetta: ПБК ЦСКА подал в суд из-за отстранения от участия в Евролиге
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Об этом сообщает gazzetta.gr.
Отмечается, что суд вынесет вердикт в ближайшие дни.
Напомним, что команды из России отстранены от участия в сезоне-2022/23 в связи с событиями на Украине. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».
Ранее известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на следующий сезон.