Гомельский отреагировал на решение Евролиги отстранить российские клубы на сезон-2022/23

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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на следующий сезон.
Гомельский отреагировал на решение Евролиги отстранить российские клубы на сезон-2022/23
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Widmann

«Ожидаемое отстранение российских клубов? Несомненно. До тех пор, пока политическая обстановка не нормализуется, пока не будут сняты какие-то санкции с России, никаких наших спортсменов, за небольшим исключением, никуда не допустят», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».

По его мнению, если бы не политическое давление, оказанное на Евролигу, то организация ни за что бы не отстранила российские клубы, которые приносят ей прибыль.

«Пока это давление будет оказываться, ситуация не изменится», — заключил Гомельский.

Напомним, что команды из России отстранены от участия в сезоне-2022/23 в связи с событиями на Украине. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».

Ранее Евролига официально объявила об отстранении российских клубов на сезон-2022/23.

 

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