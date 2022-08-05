БК «Зенит» не планирует оспаривать в суде отстранение от Евролиги

Генеральный директор петербургского баскетбольного «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб не планирует обращаться в суд, как это сделал ПБК ЦСКА, из-за отстранения от участия в Евролиге сезона-2022/23.

«В отличие от ЦСКА наш клуб не является акционером Евролиги, не обладает лицензией «А» и выступал на основании специального приглашения. «Зенит» уже высказывал свою позицию, она заключается в том, что мы хотим продолжать своё выступление в этом турнире. На данный момент мы не планируем никаких действий в судебной части и ждём официального разъяснения лиги в отношении исполнения двустороннего договора, в рамках которого мы участвовали. Хочется верить, что будущее Евролиги — это формат с обязательным участием российских клубов», — сказал Церковный в интервью RT.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб ЦСКА направил обращение в суд из-за отстранения от участия в Евролиге в сезоне-2022/23.