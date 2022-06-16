В Госдуме считают отстранение российских клубов от Евролиги политическим решением

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал новость об отстранении российских клубов от нового сезона Евролиги.
В Госдуме считают отстранение российских клубов от Евролиги политическим решением
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вопрос в том, что, насколько я понимаю, Евролига даже не предприняла попыток для переговоров, для решения вопроса методами спортивной дипломатии. Это политическое решение. Вероятно, европейские клубы оказались под давлением правительств своих стран», — приводит слова Пирога «Спорт-Экспресс».

По его мнению, для самого турнира исключение российских команд будет являться существенной потерей. Он также подчеркнул, что отсутствие большого баскетбола в России скажется на уровне команд, которые играли в еврокубках.

Команды из России отстранены от участия в новом сезоне в связи с событиями на Украине. В сезоне-2022/23 российские клубы заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ранее прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить