В Госдуме считают отстранение российских клубов от Евролиги политическим решением

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал новость об отстранении российских клубов от нового сезона Евролиги.

«Вопрос в том, что, насколько я понимаю, Евролига даже не предприняла попыток для переговоров, для решения вопроса методами спортивной дипломатии. Это политическое решение. Вероятно, европейские клубы оказались под давлением правительств своих стран», — приводит слова Пирога «Спорт-Экспресс».

По его мнению, для самого турнира исключение российских команд будет являться существенной потерей. Он также подчеркнул, что отсутствие большого баскетбола в России скажется на уровне команд, которые играли в еврокубках.

Команды из России отстранены от участия в новом сезоне в связи с событиями на Украине. В сезоне-2022/23 российские клубы заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ранее прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на следующий сезон.