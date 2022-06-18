Бюджетный режим и неоднозначные перспективы: как изменится баскетбольный ЦСКА после исключения из Евролиги
В поиске разыгрывающего
Для баскетбольного ЦСКА нынешнее межсезонье будет существенно отличаться от предыдущих. И не только потому, что армейцы после девяти побед подряд уступили в финале Единой лиги ВТБ питерскому «Зениту» и теперь должны возвращать утерянные позиции. Команда в первый раз за последние восемь лет сменила тренера: после ухода Димитриса Итудиса коллектив возглавил Эмиль Райкович. Для армейцев появление нового наставника — событие достаточно редкое: грек провёл в клубе восемь лет, Этторе Мессина — с перерывами шесть, Душан Ивкович — три.
За последние годы лишь Душко Вуйошевич проработал в ЦСКА всего шесть месяцев, провалив выступление в Евролиге. Неудачу серба позже объясняли тем, что он не смог найти общего языка со звёздными баскетболистами. Пока не попадал в большие клубы и Райкович. В его послужном списке — «Астана» и «Автодор».
Безусловно, такой выбор тренера со стороны армейцев объясняется новыми реалиями: российские команды на этой неделе были на сезон отстранены от участия в Евролиге, а значит, теперь в РФ уже не поедут признанные лидеры, которыми обычно укомплектовывались красно-синие. По словам серебряного призёра чемпионатов мира и Европы Виталия Носова, коллектив точно станет слабее, чем в начале прошлого сезона.
«У ЦСКА всегда было «право первой ночи» не только в российском, но и в европейском баскетболе. Те условия, которые клуб предлагал, могли повторить только три-четыре команды. Сейчас ситуация изменилась, поскольку лучшие игроки из Европы заточены на то, чтобы выступать в Евролиге», — объяснил бывший баскетболист в разговоре с RT.
При этом из команды продолжают уходить спортсмены, на которых строилась игра коллектива в последние годы. В субботу армейцы сообщили о расставании с форвардом Юнасом Йеребко и защитником Эллериком Фрименом. В обойме пока остаются всего четыре баскетболиста высокого уровня: Никита Курбанов, Семён Антонов, Алексей Швед и Никола Милутинов. Впрочем, и их судьба в ЦСКА пока неизвестна.
Как отметил комментатор Владимир Гомельский, многое будет зависеть от бюджета красно-синих, который до сих пор неизвестен.
«Раньше в ЦСКА с удовольствием шли, потому что он был богатый, располагал деньгами и давал хорошие контракты. Однако в этом году, думаю, до конца лета мы не узнаем, какие средства есть у клуба», — заявил собеседник RT.
По мнению Гомельского, ЦСКА необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить этих игроков и начать строить вокруг них новую команду. А главной трансферной целью лета должен стать хороший разыгрывающий.
«Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты. Надеюсь, у ЦСКА будет возможность сохранить лидеров. Но нет главного — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с него. Но теперь возникает вопрос, где его взять и на какие средства», — добавил комментатор.
Вариантов у ЦСКА и других российских клубов немного. Как объяснил Гомельский, в США после двух лет выступления в студенческой лиге с талантливыми баскетболистами подписывается первый контракт.
«Чтобы заполучить потенциально сильного игрока, который может раскрыться в будущем, нужно сразу предлагать чуть больше денег, чем НБА. И то не факт, поведётся ли он на зарплату и переедет ли в Россию», — отметил комментатор.
Схожая история и с европейской молодёжью. В Испании, Италии, Франции и Германии клубы заключают контракты с родителями. Причём там прописываются и система образования, и сумма трансфера, если молодой человек захочет покинуть команду. Поэтому найти в Европе юного, подающего надежды и незадрафтованного баскетболиста достаточно сложно.
«Лучше идти путём академий мадридского «Реала», «Барселоны». Находить таланты до того, как они засверкают, приглашать в Москву, давать им образование — не только баскетбольное, но и общее. И таким образом обеспечивать себя сверхталантливой порослью. Думаю, если идти этим путём, то заниматься поиском ребят надо внутри СНГ», — уверен Гомельский.
Внимание к российской молодёжи
При этом внимание селекционеров будет сосредоточено и на внутреннем рынке. Всё-таки Райкович не один год работал в Единой лиге ВТБ и хорошо знает баскетболистов, которые в ней выступают. По словам Носова, отстранение от еврокубков — это отличный шанс для отечественных спортсменов проявить себя.
«На самом деле тут палка о двух концах. Теперь появляется возможность дать больше игрового времени молодым россиянам. То, чего не было последние десять лет. Никита Курбанов, Семён Антонов, Иван Ухов, входившие в стартовую пятёрку национальной сборной, оставались лишь игроками ротации. Ждали, когда им дадут возможность выйти на площадку. А для того, чтобы стать хорошим баскетболистом недостаточно находиться в команде, где восемь иностранцев, — нужно выступать самому», — сказал Носов.
Наконец-то обратят внимание тренеры и на собственную молодёжь, которая ранее не могла выиграть конкуренцию за место в составе у американцев. По мнению Носова, таким образом удастся воспитать новое поколение, которое должно засверкать на международной арене после снятия санкций.
«Мы однозначно увидим мальчиков 17—18 лет. Наконец-то узнаем о них. Потому что раньше молодёжь втыкалась в спины американцев, которые точно лучше. Во-первых, они старше. Во-вторых, их больше. Только на европейском рынке ежегодно порядка 5 тыс. игроков из США, кто не попал в НБА. Можете себе представить? А россиян в разы меньше. Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол, который ранее был советским. Любой конфликт всегда заканчивается перемирием. И когда мы получим возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, у нас вырастет поколение мальчишек, которое само сможет решать задачи на площадке, а не смотреть на американцев», — отметил Носов.
Что касается ЦСКА, каким бы ни был бюджет команды и ситуация в мире, болельщики в любом случае потребуют от армейцев побед. Поэтому следующий сезон станет настоящим испытанием. Но сложнее всего всё равно придётся тренеру. Райковичу предстоит не только ломать голову, где взять хороших баскетболистов, но и бороться с собой.
«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», — признался Гомельский.
- В ПБК ЦСКА объявили об уходе Клайберна
- Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о причинах ухода Итудиса
- Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ
- Евролига официально объявила об отстранении российских клубов на сезон-2022/23
- Гомельский отреагировал на решение Евролиги отстранить российские клубы на сезон-2022/23