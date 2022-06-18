Бюджетный режим и неоднозначные перспективы: как изменится баскетбольный ЦСКА после исключения из Евролиги

Главным тренером баскетбольного ЦСКА после ухода Димитриса Итудиса назначен Эмиль Райкович. Приглашение македонского специалиста, не добивавшегося серьёзных успехов на международном уровне, связано со сменой вектора развития клуба. Отстранение от еврокубков вынудит руководство армейцев сделать ставку на талантливую молодёжь и независимых от политической повестки легионеров. По мнению известного комментатора Владимира Гомельского, скаутам красно-синих имеет смысл обратить внимание на баскетболистов из стран СНГ.

В поиске разыгрывающего

Для баскетбольного ЦСКА нынешнее межсезонье будет существенно отличаться от предыдущих. И не только потому, что армейцы после девяти побед подряд уступили в финале Единой лиги ВТБ питерскому «Зениту» и теперь должны возвращать утерянные позиции. Команда в первый раз за последние восемь лет сменила тренера: после ухода Димитриса Итудиса коллектив возглавил Эмиль Райкович. Для армейцев появление нового наставника — событие достаточно редкое: грек провёл в клубе восемь лет, Этторе Мессина — с перерывами шесть, Душан Ивкович — три.

За последние годы лишь Душко Вуйошевич проработал в ЦСКА всего шесть месяцев, провалив выступление в Евролиге. Неудачу серба позже объясняли тем, что он не смог найти общего языка со звёздными баскетболистами. Пока не попадал в большие клубы и Райкович. В его послужном списке — «Астана» и «Автодор».

Безусловно, такой выбор тренера со стороны армейцев объясняется новыми реалиями: российские команды на этой неделе были на сезон отстранены от участия в Евролиге, а значит, теперь в РФ уже не поедут признанные лидеры, которыми обычно укомплектовывались красно-синие. По словам серебряного призёра чемпионатов мира и Европы Виталия Носова, коллектив точно станет слабее, чем в начале прошлого сезона.

«У ЦСКА всегда было «право первой ночи» не только в российском, но и в европейском баскетболе. Те условия, которые клуб предлагал, могли повторить только три-четыре команды. Сейчас ситуация изменилась, поскольку лучшие игроки из Европы заточены на то, чтобы выступать в Евролиге», — объяснил бывший баскетболист в разговоре с RT.

При этом из команды продолжают уходить спортсмены, на которых строилась игра коллектива в последние годы. В субботу армейцы сообщили о расставании с форвардом Юнасом Йеребко и защитником Эллериком Фрименом. В обойме пока остаются всего четыре баскетболиста высокого уровня: Никита Курбанов, Семён Антонов, Алексей Швед и Никола Милутинов. Впрочем, и их судьба в ЦСКА пока неизвестна.

Как отметил комментатор Владимир Гомельский, многое будет зависеть от бюджета красно-синих, который до сих пор неизвестен.

«Раньше в ЦСКА с удовольствием шли, потому что он был богатый, располагал деньгами и давал хорошие контракты. Однако в этом году, думаю, до конца лета мы не узнаем, какие средства есть у клуба», — заявил собеседник RT.

По мнению Гомельского, ЦСКА необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить этих игроков и начать строить вокруг них новую команду. А главной трансферной целью лета должен стать хороший разыгрывающий.

«Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты. Надеюсь, у ЦСКА будет возможность сохранить лидеров. Но нет главного — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с него. Но теперь возникает вопрос, где его взять и на какие средства», — добавил комментатор.

Вариантов у ЦСКА и других российских клубов немного. Как объяснил Гомельский, в США после двух лет выступления в студенческой лиге с талантливыми баскетболистами подписывается первый контракт.

«Чтобы заполучить потенциально сильного игрока, который может раскрыться в будущем, нужно сразу предлагать чуть больше денег, чем НБА. И то не факт, поведётся ли он на зарплату и переедет ли в Россию», — отметил комментатор.

Схожая история и с европейской молодёжью. В Испании, Италии, Франции и Германии клубы заключают контракты с родителями. Причём там прописываются и система образования, и сумма трансфера, если молодой человек захочет покинуть команду. Поэтому найти в Европе юного, подающего надежды и незадрафтованного баскетболиста достаточно сложно.

«Лучше идти путём академий мадридского «Реала», «Барселоны». Находить таланты до того, как они засверкают, приглашать в Москву, давать им образование — не только баскетбольное, но и общее. И таким образом обеспечивать себя сверхталантливой порослью. Думаю, если идти этим путём, то заниматься поиском ребят надо внутри СНГ», — уверен Гомельский.

Внимание к российской молодёжи

При этом внимание селекционеров будет сосредоточено и на внутреннем рынке. Всё-таки Райкович не один год работал в Единой лиге ВТБ и хорошо знает баскетболистов, которые в ней выступают. По словам Носова, отстранение от еврокубков — это отличный шанс для отечественных спортсменов проявить себя.

«На самом деле тут палка о двух концах. Теперь появляется возможность дать больше игрового времени молодым россиянам. То, чего не было последние десять лет. Никита Курбанов, Семён Антонов, Иван Ухов, входившие в стартовую пятёрку национальной сборной, оставались лишь игроками ротации. Ждали, когда им дадут возможность выйти на площадку. А для того, чтобы стать хорошим баскетболистом недостаточно находиться в команде, где восемь иностранцев, — нужно выступать самому», — сказал Носов.

Наконец-то обратят внимание тренеры и на собственную молодёжь, которая ранее не могла выиграть конкуренцию за место в составе у американцев. По мнению Носова, таким образом удастся воспитать новое поколение, которое должно засверкать на международной арене после снятия санкций.

«Мы однозначно увидим мальчиков 17—18 лет. Наконец-то узнаем о них. Потому что раньше молодёжь втыкалась в спины американцев, которые точно лучше. Во-первых, они старше. Во-вторых, их больше. Только на европейском рынке ежегодно порядка 5 тыс. игроков из США, кто не попал в НБА. Можете себе представить? А россиян в разы меньше. Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол, который ранее был советским. Любой конфликт всегда заканчивается перемирием. И когда мы получим возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, у нас вырастет поколение мальчишек, которое само сможет решать задачи на площадке, а не смотреть на американцев», — отметил Носов.

Что касается ЦСКА, каким бы ни был бюджет команды и ситуация в мире, болельщики в любом случае потребуют от армейцев побед. Поэтому следующий сезон станет настоящим испытанием. Но сложнее всего всё равно придётся тренеру. Райковичу предстоит не только ломать голову, где взять хороших баскетболистов, но и бороться с собой.

«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», — признался Гомельский.