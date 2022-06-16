«Задача была сплотить коллектив»: Моня и Вяльцев о триумфе «Зенита», атмосфере в раздевалке и аншлагах на баскетболе

Пятый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ стал ключевым, поскольку именно после него баскетболисты «Зенита» окончательно поверили в себя. Такое мнение в интервью RT высказал форвард Сергей Моня, перешедший в петербургскую команду за несколько месяцев до её триумфа. По его словам, такой драматичной развязки в борьбе за золото национального чемпионата не было никогда. Защитник Егор Вяльцев считает, что петербуржцам помогла выстоять сплочённость и взаимопонимание. По его словам, он не сильно расстраивается из-за того, что отпраздновал успех не с «Химками», в которых провёл большую часть карьеры.

Моня: «Подарили зрителям настоящее баскетбольное пиршество»

Сергей Моня впервые выиграл Единую лигу ВТБ в 2011 году, когда только начинал выступать за «Химки». Тогда столичный ЦСКА первый раз уступил в финале турнира, проводившегося в формате «Финала четырёх». А 11 лет спустя Сергей помог «Зениту» прервать гегемонию красно-синих — на сей раз уже в полноценной серии до четырёх побед.

— Могли предположить, что всё так сложится, когда переходили в «Зенит»?

— Концовка получилась невероятной для нас. Всего три месяца в команде — и стали чемпионами! Самые положительные эмоции и чувства. Надеюсь, я не зря не закончил карьеру. И мы действительно помогли — я, Виталий Фридзон и Егор Вяльцев.

— Какая игра запомнилась вам больше всего?

— Все отложились в памяти. Но конечно, особняком стоит финальная серия с ЦСКА. Решающим стал пятый матч, который мы выиграли. Именно после него мы окончательно поверили, что способны стать чемпионами. Две встречи в Петербурге также получились сумасшедшими по атмосфере. Ну и финальное, седьмое противостояние, когда «Мегаспорт» установил рекорд по посещаемости. Думаю, болельщикам понравилось наблюдать за нашим соперничеством.

— После того как счёт в серии стал 0-2, что вам говорил тренер?

— Он сказал: «Раз в Москве дважды уступили, то в Питере необходимо выиграть. Ничего страшного не произошло. Надо взять обе домашние встречи и одну на выезде». Но мы пошли немного другим путём.

— На последних матчах финала были аншлаги. Были игры в вашей карьере, схожие по атмосфере?

— Если выходишь на площадку при полных трибунах, это потрясающе. Причём неважно, где именно ты играешь — дома или на выезде. Всегда приятно, когда полный зал. Видно, что люди интересуются, любят баскетбол.

— Болельщики за пандемию соскучились по спорту?

— Думаю, что да. Мы провели семь упорных игр. Такого никогда раньше не было. Напряжение до последнего матча: никто не знал, как в итоге закончится серия. Подарили зрителям настоящее баскетбольное пиршество.

— Для вас этот формат интереснее, чем «Финал четырёх»?

— Когда победитель определяется в одном матче, результат менее предсказуем. Сильная команда в неудачный день может уступить в самой важной встрече. А когда даётся семь игр, мастерство нужно показывать на протяжении двух недель. И побеждает действительно сильнейший.

— Из России уехали многие легионеры. Выходит, нужно задействовать молодых ребят?

— Если будет шанс предоставить им время, тренеры это сделают. Но дальше всё зависит от самих баскетболистов. От желания, трудолюбия, терпения, доверия наставника. Нужно пользоваться возможностью — никто искусственно тащить не будет. В некоторых командах есть ребята, которые в перспективе могут заиграть на хорошем уровне.

— Насколько сложно выступать исключительно во внутреннем чемпионате?

— Это новый опыт. А что делать? Если такая ситуация, надо её принимать. Конечно, хотелось бы участвовать в международных соревнованиях. Они дают колоссальный опыт, поскольку играешь с сильнейшими. Но политическая ситуация в мире такова, что приходится ограничиться национальными турнирами.

— Зато теперь в Единой лиге ВТБ придётся выкладываться по полной.

— Да, потому что это будет, по сути, единственный турнир. Ждём календарь. Может быть, удастся сделать побольше матчей.

— Получится ли следующий сезон в связи с этим интереснее предыдущего?

— Всегда есть к чему стремиться. Надеюсь, что будет лучше. Но неизвестно, какие легионеры приедут в межсезонье: баскетболисты высокого класса выберут те команды, которые играют в Евролиге. Поэтому пока сложно загадывать.

— То есть ветеранов списывать со счетов рано, поскольку на одной молодёжи команду не построишь…

— Какие именно игроки нужны, будут решать генеральные менеджеры клубов. Мы люди подневольные.

— Вы сами планируете дальше продолжать карьеру?

— Посмотрим. Пока вроде здоровье не подводит (в апреле Сергею Моне исполнилось 39 лет. — RT). Нужно понять, какие предложения поступят, и тогда уже принимать решение, размышлять.

— Чем занимаетесь в настоящее время?

— Пока отдыхаю, провожу время с семьёй. Но конечно, форму надо будет поддерживать.

Вяльцев: «С нашим появлением стало веселее и атмосфернее»

Для защитника Егора Вяльцева, в отличие от Мони и Фридзона, победа в Единой лиге ВТБ стала первой в карьере. Он почти не появлялся на паркете в финальной серии, поэтому сосредоточился в большей степени на поддержании боевого духа в раздевалке и помощи тренерскому штабу.

— Минуло уже полторы недели с момента триумфа. Какие впечатления остались от него?

— Этот сезон получился очень неоднозначным для меня и коллег. Победа стала вишенкой на торте. Мы, конечно, не ожидали, что всё так эпично закончится. Для меня это первый титул. Я ждал его 20 лет. Порядка девяти серебряных медалей дома, и уже хотелось золота. И всё удивительным образом сложилось. Позвали в отличную команду — в «Зенит». Тренер поверил в нас и дал возможность стать непосредственными участниками соревнований.

Мы играли немного. Из-за этого не расстраивались: в своё время уже достаточно времени провели на площадке. Но в этот раз и задачи перед нами стояли другие — сплотить коллектив. И я очень рад, что мы внесли свой небольшой вклад в историческую победу. Поскольку ЦСКА — это уникальная команда, которая на протяжении десяти лет выигрывает. С ней действительно очень сложно справиться, я это знаю не понаслышке. Мы получили колоссальный опыт. Все горды и счастливы, так как удалось поучаствовать в достижении этого успеха.

— Но было бы правильнее, если бы вы выиграли этот титул с «Химками»?

— Сейчас много чего необычного. Но, к сожалению, большинство вещей сейчас логичными не назовёшь. Что есть — то есть. И я рад стать чемпионом Единой лиги вне зависимости от команды. В «Зените» отличный коллектив и организация. Молодые ребята, крутой тренер. И все до единого, кто работал в клубе, очень помогали. Большая им благодарность за это.

— «Зенит» — молодая команда. Получается, ей как раз не хватало таких опытных бойцов, как вы?

— Думаю, да. Им нужна была сплочённость внутри, наверное. Поверить в каждого из игроков, дать каждому свою роль. Помимо тренерских решений, необходимо взаимопонимание в коллективе. Подставить плечо друг другу, выручить в трудной ситуации, поддержать добрым словом, где-то накричать. Думаю, что у нас сложилась отличная команда. А без этого, без атмосферы в раздевалке не бывает побед.

— Кто был главным заводилой?

— Думаю, что вся наша троица ветеранов. Как сказали ребята (не только иностранцы, но и русские), с нашим появлением стало немного веселее, атмосфернее, появилось взаимопонимание.

— Как встречали в Санкт-Петербурге после победы?

— Болельщики ждали нас уже в аэропорту. А после встречали на «СИБУР Арене». Собралось много фанатов. Салют. Огромное всем спасибо за такой тёплый приём.

— Какие планы на лето?

— Буду выступать в любительской лиге. Планирую играть каждое воскресенье и тренироваться три-четыре раза в неделю. Ну и конечно, проводить время с семьёй. У меня трое детей — есть чем заняться.

— Но про баскетбол всё равно не забудете?

— Нет, конечно. Потому что лично мне очень тяжело начинать сборы после большого перерыва. Всегда стараюсь тренироваться. Может быть, меньше, чем обычно, но постоянно двигаться. Тренажёрный зал или баскетбол — обязательно.