Деление на шестёрки, ужесточение лимита на легионеров, новые участники: как изменится Единая лига ВТБ в следующем сезоне

В Москве состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором определили формат проведения соревнования в будущем сезоне. В составе участников произошли изменения — места «Зелёна-Гуры» и «Калева» заняли МБА и «Самара». А вот заявки финалистов Суперлиги-1 «Руны» и «Уралмаша» были отклонены. Также увеличилось количество матчей в регулярном чемпионате и ужесточился лимит на легионеров. По мнению олимпийского чемпиона Сергея Тараканова, новый розыгрыш должен получиться интересным, несмотря на отъезд ряда звёзд и отсутствие еврокубков.

«Если Евролига не выплатит компенсации клубам лиги ВТБ, они пойдут в суд»

Совет Единой лиги ВТБ в Москве получился во многом революционным, ведь его члены приняли целый ряд важных решений по новому сезону. Главное из них касалось состава участников. На смену снявшимся весной по политическим причинам польской «Зелёна-Гуре» и эстонскому «Калеву» пришли московский МБА и «Самара».

Пусть число команд осталось прежним, регламент турнира претерпел серьёзные изменения. Внесены они были с целью увеличить количество матчей в условиях запрета на выступление в еврокубках.

В первой части регулярного первенства 12 коллективов сыграют между собой в два круга. Во второй они разделятся на группу А, в которую попадут шестеро сильнейших, и группу B. В них проведут ещё два круга. По итогам регулярки определится восьмёрка четвертьфиналистов. При этом полуфинальная и финальная серии будут играться до четырёх побед, а четвертьфинальная — до трёх.

Возвращаясь к теме с новичками, положительный вердикт по ним не стал сюрпризом для болельщиков. Генеральный директор Лиги Илона Корстин подчеркнула, что за клубами наблюдали не один год.

«Мы опирались на маркетинговую составляющую и финансовые гарантии — это основное. Они подтвердили бюджет, который необходим для входа в Единую лигу. У этих клубов есть грамотный менеджмент, и они в состоянии собрать приличные составы, которые должны быть конкурентоспособными и соответствовать уровню», — приводит её слова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В свою очередь, почётный президент организации Сергей Иванов подчеркнул, что обе команды приняты на испытательный срок длиной в один сезон.

«Мы должны посмотреть, как со спортивной точки зрения они будут выглядеть, не начнут ли проигрывать всем напропалую, как это случилось с «Пармой» в первый год. Нам, честно говоря, не очень хотелось бы иметь такие коллективы в своём составе», — подчеркнул функционер.

Между тем в обеих клубах идёт активная подготовка к дебюту на столь высоком уровне. Например, МБА возглавил Сергей Карасёв, а «Самару», действующего обладателя Кубка страны, — Сергей Базаревич. Также волжан пополнили два лидера ЦСКА-2 Филипп Гафуров и Юрий Умрихин. Неудивительно, что в городе замахиваются ни много ни мало на попадание в плей-офф.

«Единственная сложность при вхождении в лигу для нас заключалась в том, что нужно было построить арену, которая вмещает не менее пяти тысяч зрителей. Как только мы её возвели, подали заявку. Нашим главным приобретением стал опытный тренер — Базаревич. Мы взяли несколько молодых игроков, думаю, ставку на молодёжь сейчас делаем не только мы. По иностранцам посмотрим, как будет складываться», — цитирует президента самарцев Камо Погосяна ТАСС.

А вот заявки двух других претендентов, «Руны» и «Уралмаша», оказались отклонены, хотя именно они встретились в финале Суперлиги-1 в текущем году. Иванов объяснил это несоответствием практически всем пунктам регламента.

«Ни залов, ни банковской гарантии бюджета — ничего этого нет. Мы научены горьким опытом и не хотим принимать клубы, которые посреди сезона скажут: «У нас деньги кончились, мы больше не играем». Такое было и с «Красным Октябрём», и с «Красными Крыльями», и с «Витой». Ну и спортивные результаты хромали. Поэтому, когда говорят: «А нам губернатор обещал», для нас это пустой звук. Потому что на губернатора в суд мы подавать не станем, а вот на банк, если он нарушит финансовую гарантию, будем», — подчеркнул Иванов.

Однако президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко не исключил принятия «Руны» и «Уралмаша» в состав в ближайшем будущем, если они проведут работу по приведению инфраструктуры в порядок.

«Они очень прилично развиваются, но по причинам жёстких условий соответствия пока не стали участниками. Мы уведомили, что им надо сделать и улучшить, чтобы в дальнейшем войти в Единую лигу ВТБ», — отметил руководитель.

Изменения коснулись не только регламента проведения соревнований, но и лимита на легионеров. В новом сезоне он будет ужесточён с восьми человек до шести. Данный вердикт также был принят в связи с отстранением от еврокубков.

«Понимаем, на сегодняшний день наши клубы не участвуют в крупных континентальных соревнованиях. У нас было восемь легионеров, а теперь — шесть. В технической заявке их количество не меняется. Также мы убрали лицензию ФИБА, по которой игрок мог выступать только в международных турнирах», — отметила Корстин.

Таким образом единственной возможностью для отечественных болельщиков увидеть европейские гранды в стране может стать Суперкубок Единой лиги ВТБ, который должен пройти в конце сентября перед стартом регулярки. По словам Кущенко, в настоящий момент ведутся переговоры с коллективами из Сербии и Турции.

При этом на заседании не исключили обращения российских клубов в суд за неправомерное исключение из еврокубков.

«Если Евролига не выплатит компенсации клубам лиги ВТБ, они пойдут в суд. Не исключён отдельный большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много исков против Евролиги, исключительно финансовых», — подчеркнул Иванов.

«Будет сыграно немало интересных матчей»

Разобрать принятые на совете ключевые решения RT попросил олимпийского чемпиона 1988 года Сергея Тараканова. По его мнению, в сложившихся условиях состав участников Единой лиги ВТБ вполне можно было расширить.

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«Стартовать могли бы и 14, и 16, и даже 18 коллективов. В таком случае мы получили бы возможность наблюдать за ещё большим количеством российских баскетболистов. Но и 12 — хорошая цифра. Всё-таки чрезмерно расширять лигу тоже рискованно, поскольку уровень значительно бы упал. Думаю, будет сыграно немало интересных матчей. Да и четвёрка грандов («Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань») останется неизменной. Остальные примутся «кусать» друг друга, и даже новички будут сражаться во втором эшелоне», — подчеркнул Тараканов.

В разделении команд на две шестёрки после первой части регулярки он также не увидел проблемы. Эксперт считает, что наличие возможности сразу у двух команд из группы B попасть в четвертьфинал создаст необходимую интригу. А вот лимит на легионеров, по его словам, следовало ужесточить ещё сильнее.

«Считаю, его вполне можно было изменить и до четырёх иностранцев. Но даже такое послабление даст дополнительный шанс россиянам. Нужно понимать, легионеров уровня сильнейших баскетболистов Евролиги мы в новом сезоне не увидим. Все они постараются продолжить выступление на этом уровне. Им даже Еврокубок не интересен, в том числе с финансовой точки зрения», — добавил Тараканов.

Комментируя окончательный состав участников, он посочувствовал «Руне» и «Уралмашу», которых не приняли в Единую лигу ВТБ, но отметил, что руководство тоже можно понять, поскольку оно пытается избежать досрочных снятий с турнира.

«Частным клубам на сегодняшний день сложно предоставлять гарантии. Мне жаль коллективы, но и лига заботится о том, чтобы не возникало проблем по ходу сезона. При этом «Руна» и «Уралмаш» действительно проводят огромную работу. Я наблюдал за концовкой сезона в исполнении москвичей в Суперлиге-1. Они смотрелись неплохо как по игре, так и по менеджменту. А екатеринбуржцы вовсе уверенно завоевали трофей. Полностью оправдал себя приход на тренерский мостик Евгения Пашутина», — заявил олимпийский чемпион.

Наконец, по его мнению, Суперкубок Единой лиги не в состоянии полноценно заменить Евролигу российским грандам.

«К сожалению, отсутствие еврокубков станет серьёзной, невосполнимой потерей для отечественных клубов. Интерес к Евролиге в стране был огромен, ведь это соревнование топ-уровня с сумасшедшей интригой. А главное, наши команды имели возможность проводить много хороших игр. Деваться некуда. Посмотрим, как будут обстоять дела с Суперкубком и приглашением сербских и турецких коллективов. У них свои проблемы. Тем не менее надеюсь, турнир станет маленькой вишенкой на торте перед началом сезона», — подытожил Тараканов.