Президент ЦСКА Ватутин займёт пост главного тренера после ухода Итудиса
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка», — приводит слова Ватутина РИА Новости.
Он также сообщил, что новый тренер будет объявлен не позднее следующего сезона.
Греческий специалист возглавлял московскую команду с 2014 года. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.
Ранее главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.