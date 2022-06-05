Президент ЦСКА Ватутин займёт пост главного тренера после ухода Итудиса

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Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Димитриса Итудиса.
Президент ЦСКА Ватутин займёт пост главного тренера после ухода Итудиса
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он также сообщил, что новый тренер будет объявлен не позднее следующего сезона.

Греческий специалист возглавлял московскую команду с 2014 года. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.

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