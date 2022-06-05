Президент ЦСКА Ватутин займёт пост главного тренера после ухода Итудиса

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Димитриса Итудиса.

«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он также сообщил, что новый тренер будет объявлен не позднее следующего сезона.

Греческий специалист возглавлял московскую команду с 2014 года. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.