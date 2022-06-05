Итудис объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.

«Мы с клубом решили пойти разными путями. Я не говорю «до свидания», я говорю «на связи». Мне было приятно работать с вами все эти годы. И давать столько интервью», — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Греческий тренер возглавлял московскую команду с 2014 года. Вместе с «ЦСКА» он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

«Зенит» выиграл решающий, седьмой матч с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ со счётом 81:75 и впервые стал чемпионом.

Ранее сообщалось, что американский нападающий «Зенита» Джордан Мики признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне.