Джордан Мики стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В решающем матче финальной серии с московским ЦСКА Мики набрал 19 очков и стал самым результативным игроком в составе обеих команд.
«Зенит» выиграл решающий, седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ со счётом 81:75.
В мае Мики уже получал приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.