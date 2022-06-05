Джордан Мики стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Американский нападающий «Зенита» Джордан Мики признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В решающем матче финальной серии с московским ЦСКА Мики набрал 19 очков и стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

«Зенит» выиграл решающий, седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ со счётом 81:75.

В мае Мики уже получал приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.