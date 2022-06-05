«Зенит» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча в Москве завершилась со счётом 81:75 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Джордан Мики, на счету которого 19 очков. Лучшую результативность в составе армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр с 17 очками.
Таким образом счёт в серии стал 4-3 в пользу баскетболистов из Петербурга, что позволило им впервые в своей истории стать чемпионами лиги.
Ранее главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.