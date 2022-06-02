Паскуаль: надеюсь, следующим достижением для «Зенита» будет победа в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Не забывайте, что мы занимали четвёртое место в Евролиге. У нас были большие шансы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Надеюсь, следующим достижением для нас будет победа в седьмой игре и завоевание золота Единой лиги ВТБ», — цитирует Паскуаля РИА Новости.

По его словам, сине-бело-голубые не чувствуют психологического преимущества и команда постарается восстановиться и прийти к оптимальному состоянию перед седьмым матчем.

2 июня «Зенит» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии турнира (3-3). Шестая встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 82:63 в пользу хозяев.

Таким образом, финальная серия Единой лиги ВТБ впервые в истории дошла до решающего матча, который пройдёт 5 июня в Москве.

Ранее главный тренер красно-синих Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды.