Итудис взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Зенита»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от «Зенита».

«Мы стали промахиваться и потеряли огонь в глазах. Счёт в серии 3-3, и у нас есть шанс добиться победы перед своими болельщиками. Беру на себя ответственность за то, что произошло», — цитирует Итудиса «Спорт-Экспресс».

2 июня «Зенит» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ (3-3). Шестая встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 82:63 в пользу хозяев.

Таким образом, финальная серия Единой лиги ВТБ впервые в истории дошла до решающего матча, который пройдёт 5 июня в Москве.

Ранее Хавьер Паскуаль заявил, что «Зенит» и ЦСКА подарили миру ещё один баскетбольный спектакль на паркете.

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