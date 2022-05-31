Паскуаль: «Зенит» и ЦСКА подарили миру ещё один баскетбольный спектакль на паркете

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы подарили миру ещё один баскетбольный спектакль на паркете. В первой половине нам было сложно чувствовать игру. Во второй мы постепенно вернулись и начали уходить в отрыв. Это был ещё один триллер, который завершился удачно для нас», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

По его словам, в последней части матча красно-синие стали великолепно играть в нападении и смогли отыграть отставание, но игра всё равно завершилась благоприятно для петербургского клуба. Он также отметил, что впервые в карьере тренера играет финальную серию из семи матчей.

В составе «Зенита» самым результативным стал Билли Бэрон, который набрал 21 очко. Ещё 16 очков получил Алекс Пойтресс. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт 2 июня.

Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на поражение команды в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить