Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на поражение команды от «Зенита» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Даже притом, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее ожидаем ещё одной тяжёлой встречи, будем готовиться к ней», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба.

По его словам, матч был сложным и красно-синие хорошо начали, особенно в нападении, но во второй четверти потеряли уверенность.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт 2 июня.

Ранее сообщалось, что казанский УНИКС завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

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