Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
«Даже притом, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча. Тем не менее ожидаем ещё одной тяжёлой встречи, будем готовиться к ней», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба.
По его словам, матч был сложным и красно-синие хорошо начали, особенно в нападении, но во второй четверти потеряли уверенность.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт 2 июня.
Ранее сообщалось, что казанский УНИКС завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.